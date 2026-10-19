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Gündem Arakçi ile Lavrov’dan ortak basın toplantısı! ABD ve İsrail’e dikkat çeken rest
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Arakçi ile Lavrov’dan ortak basın toplantısı! ABD ve İsrail’e dikkat çeken rest

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

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Arakçi ile Lavrov’dan ortak basın toplantısı! ABD ve İsrail’e dikkat çeken rest

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Tahran’daki görüşmelerinin ardından kameraların karşısına geçti. İran-Rusya ilişkilerinin stratejik niteliğine vurgu yapılan toplantıda ABD’nin İran’a yönelik saldırıları, Hürmüz Boğazı, Filistin, Yemen ve Ukrayna başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı. Lavrov, İran’a yönelik saldırıları kınarken Arakçi, Hürmüz Boğazı’ndaki güvensizliğin ABD ve İsrail’in saldırgan politikalarının sonucu olduğunu söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Tahran’da gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Görüşmenin oldukça verimli geçtiğini belirten Arakçi, İran ile Rusya arasındaki ilişkilerin stratejik seviyede olduğunu vurguladı.

ARAKÇİ: İLİŞKİLERİMİZ YENİ BOYUTLAR KAZANDI

İki ülke arasındaki Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması'na dikkat çeken Arakçi, anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle Tahran-Moskova ilişkilerinin yeni bir aşamaya geçtiğini ifade etti.

Siyasi, kültürel ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik somut adımları değerlendirdiklerini kaydeden Arakçi, ekonomik iş birliğinin de olumlu yönde ilerlediğini belirtti.

HÜRMÜZ BOĞAZI MASADAYDI

Görüşmede Fars Körfezi, Kafkasya, Avrupa ve Ukrayna'daki gelişmelerin kapsamlı şekilde değerlendirildiğini aktaran Arakçi, İran ve Rusya'nın bölgesel sorunların askeri yöntemlerle çözülemeyeceği konusunda ortak görüş taşıdığını söyledi.

Arakçi, Hürmüz Boğazı'ndaki güvenlik sorunlarına ilişkin de dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Boğazdaki güvensizliğin ABD ile İsrail'in saldırganlığının sonucu olduğunu ifade eden Arakçi, Hazar Denizi'ndeki güvenlik gelişmelerinden ve gemilere yönelik saldırılardan da ciddi endişe duyduklarını kaydetti.

“İRAN-RUSYA İŞ BİRLİĞİ İSTİKRAR İÇİN ÖNEMLİ”

Filistin ve Yemen'deki gelişmelerin de görüşmede ele alındığını açıklayan Arakçi, İran ile Rusya arasındaki iş birliğinin bölgesel istikrarın sağlanmasında önemli rol oynayacağını vurguladı.

LAVROV'DAN İRAN'A DESTEK MESAJI

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Moskova'nın Tahran ile iş birliğini sürdürmekte kararlı olduğunu belirtti.

Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması'nın iki ülke açısından güçlü bir temel oluşturduğunu söyleyen Lavrov, savaş şartlarında İran halkına insani yardım gönderdiklerini ve gıda sevkiyatlarının sürdüğünü aktardı.

Lavrov ayrıca İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ı önümüzdeki günlerde Rusya'da düzenlenecek gaz zirvesine davet etti.

LAVROV ABD'NİN SALDIRILARINI KINADI

ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını kınayan Lavrov, Fars Körfezi ile Hürmüz Boğazı'nda kriz öncesindeki şartlara dönülmesi gerektiğini belirtti.

Lavrov, İran'a yönelik saldırıların yeniden yaşanmayacağı konusunda garanti verilmesi gerektiğinin de altını çizerek çözüm sürecine katkı sağlamaya hazır olduklarını ifade etti.

FİLİSTİN MESAJI: GÜNDEMDEN DÜŞÜRÜLMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ

Filistin meselesine ayrıca değinen Lavrov, bazı çevrelerin Filistin'i küresel gündemin son sıralarına itmeye çalıştığını belirtti.

Rusya ve İran'ın bu yaklaşımı kabul etmediğini kaydeden Lavrov, Filistin konusunda uluslararası çabaların yeniden harekete geçirilmesini hedeflediklerini söyledi.

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