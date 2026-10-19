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Sakarya'dan güzel haber

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Sakarya'dan güzel haber

Sakarya'dan güzel haber geldi. Marmara Bölgesi'nin önemli içme suyu kaynaklarından Sapanca Gölü'ndeki su seviyesi, ekim ayında etkili olan yağışlarla 30,51 metreye çıktı. Böylece kente 4,5 ay yetecek içme suyu sağlandı

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Foto - Sakarya'dan güzel haber

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresinden (SASKİ) yapılan açıklamada, son yağışların Sapanca Gölü'nün yanı sıra yer altı su kaynaklarına da olumlu katkı sağladığı bildirildi. 1 Ekim'de 29,87 metre olarak ölçülen su seviyesinin, son yağışların ardından 30,51 metreye yükseldiği belirtilen açıklamada, ayın başından bu yana aralıklarla süren yağışların Sakarya'ya 4,5 ay yetecek içme suyu sağladığı kaydedildi.

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Foto - Sakarya'dan güzel haber

Açıklamada, mevcut yağış tahminleri ve barajlardaki durum birlikte değerlendirildiğinde, ileriki dönemde gölün maksimum kotaya ulaşmasının öngörüldüğü ifade edildi. Yaklaşık 3 haftada kaydedilen 64 santimetrelik artışla göle 32 milyon metreküp su eklendiği bilgisi verilen açıklamada, alternatif kaynakların büyük oranda beslenmesiyle Sapanca Gölü üzerindeki kullanım baskısının da azaldığına işaret edildi.

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Foto - Sakarya'dan güzel haber

Suyun bilinçli ve verimli kullanılmasının şehrin geleceği açısından büyük önem taşıdığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi: "SASKİ, mevcut kaynakların korunması ve gelecek nesillere güvenle aktarılması için bir politika izlemeye devam ediyor. Yağışlarla su kaynaklarımızda yaşanan artış sevindirici olsa da suyun sınırsız bir kaynak olmadığı unutulmamalıdır. Bu sebeple gölümüzü ve yer altı su kaynaklarımızı korumak, her zaman ortak sorumluluğumuzdur. Kaynaklarımızı korumaya yönelik çalışmalarımızı sürdürürken suyu tasarruflu kullanma bilincinin de devam etmesi büyük önem taşıyor."

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