Sakarya'dan güzel haber

Suyun bilinçli ve verimli kullanılmasının şehrin geleceği açısından büyük önem taşıdığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi: "SASKİ, mevcut kaynakların korunması ve gelecek nesillere güvenle aktarılması için bir politika izlemeye devam ediyor. Yağışlarla su kaynaklarımızda yaşanan artış sevindirici olsa da suyun sınırsız bir kaynak olmadığı unutulmamalıdır. Bu sebeple gölümüzü ve yer altı su kaynaklarımızı korumak, her zaman ortak sorumluluğumuzdur. Kaynaklarımızı korumaya yönelik çalışmalarımızı sürdürürken suyu tasarruflu kullanma bilincinin de devam etmesi büyük önem taşıyor."