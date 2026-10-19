Rusya’dan Batı’ya nükleer rest! Rus uzmanlar Bushehr Nükleer Santralı’na geri dönüyor!

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Rusya’nın İran ile ticaret ve yatırım iş birliğini durdurmayacağını belirtirken, İran Dışişleri Bakanı Araçi de “Ekonomik iş birliği iyi bir seyirde ilerlemektedir” dedi.

ARAKÇİ: İRAN VE RUSYA İLİŞKİLERİ STRATEJİKTİR

Konuşmasına Lavrov'a "hoş geldiniz" diyerek başlayan Arakçi şu ifadeleri kullandı: Bugün oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirdik. İran ve Rusya arasındaki ilişkiler stratejiktir ve Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması'nın yürürlüğe girmesinin ardından ilişkilerimiz yeni boyutlar kazanmıştır. Bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldıklarını belirten Arakçi, "İkili ilişkiler alanında siyasi, kültürel ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik pratik çözüm yollarını inceledik. Ekonomik iş birliği iyi bir seyirde ilerlemektedir" dedi. Dışişleri Bakanı açıklamalarını şöyle sürdürdü: Bölge konusunda da yakın bir iş birliğimiz var. Bugün Fars Körfezi, Kafkasya, Avrupa ve Ukrayna konusu üzerinde fikir alışverişinde bulunduk. Ortak görüşümüz, bölgesel sorunların askeri bir çözümü olmadığı ve siyasi yollarla takip edilmesi gerektiği yönündedir. Filistin ve Yemen konularını da konuştuklarını aktaran Arakçi, "Filistinlilere yönelik soykırım durdurulmalıdır" şeklinde konuştu.

LAVROV: İRAN VE RUSYA İŞ BİRLİĞİ DEVAM EDECEK

Basın toplantısının devamında konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise şunları kaydetti: İran ve Rusya iş birliğinin devam etmesinden yanayız. İlerlemek için mükemmel temellere sahibiz. Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması önemli bir belgedir. Savaş ortamında dost İran halkına insani yardım gönderdik. Gıda ürünleri sevk etmeyi sürdürüyoruz.

İki ülke liderlerinin iyi ilişkilere sahip olduğunu vurgulayan Lavrov, "Sayın Pezeşkiyan'ı önümüzdeki günlerde Rusya'da düzenlenecek gaz zirvesine katılmaya davet ediyoruz" dedi.

Geçtiğimiz yıl ticarette yüzde 21'lik bir büyüme kaydettiklerini belirten Rusya Dışişleri Bakanı, "Beş gün önce İran ile Avrasya Ekonomik Komisyonu arasındaki Ortak Komite'nin ikinci toplantısı yapıldı. Rusya, ticaret ve yatırım alanında hazırdır. Petrol ve gaz projelerinin yanı sıra Reşt-Astara demir yolu hattında da iş birliği yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bölgesel ve uluslararası meseleler üzerinde istişarelerde bulunduklarını ifade eden Lavrov, "Dünyada çok taraflı bir düzenin kurulmasını ve güce başvurulmamasını savunuyoruz. Tek taraflı yaptırımlar yasa dışıdır ve uluslararası hukukun ihlalidir. BRICS, Şanghay ve Birleşmiş Milletler dahil olmak üzere uluslararası platformlardaki iş birliğimizi güçlendireceğiz" dedi.