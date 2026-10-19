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Gündem Esenyurt Belediyesi’ne yeni kayyum atandı!
Gündem

Esenyurt Belediyesi’ne yeni kayyum atandı!

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Esenyurt Belediyesi’ne yeni kayyum atandı!

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy'un görevden alınmasının ardından, İçişleri Bakanlığı tarafından Esenyurt Belediye Başkan Vekilliği görevine Van Büyükşehir Belediyesi Eski Genel Sekreteri Ulaş Akhan getirildi. Mülki idare kökenli deneyimli bürokrat Akhan’ın atanmasıyla birlikte Esenyurt Belediyesi’ndeki yönetim devir teslim süreci tamamlandı.

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy'un görevden alınmasının ardından yerine Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan kayyım olarak atandı.

Van Bölge Gazetesi'nin 14 Ekim 2026'daki haberine göre, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri olarak görev yapan Akhan'ın, 14 Ekim'de Van'daki görevinden alındığı ve Ankara'ya çekildiği belirtilmişti.

ESENYURT BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ OLARAK ATANDI

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy'un görevden alınmasının hemen ardından Akhan, Esenyurt Belediye Başkan Vekili olarak atandı.

ULAŞ AKHAN KİMDİR?

1978 Edirne doğumlu Akhan, mülki idare kökenli bir bürokrat. Çeşitli ilçelerde kaymakamlık, Kilis'te vali yardımcılığı ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde genel sekreterlik yaptı. Mart 2025'te Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevine başladı.

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Yorumlar

Mustafa

Esenyurt a hayırlı olsun
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