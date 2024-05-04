Truva ROK halen gösterimde! Bakın İmamson ile ne yapmış

Tamer Korkmaz, Şike Kumpası sürecinde “Bu ülkede Zekeriya Öz’ün heykeli dikilmeli” diyen Rasim Ozan Kütahyalı’nın, kumpas yollarında Ekrem İmamoğlu ile birlikte yürüdüğüne dikkat çekti. Yeni Şafak’taki yazısında, Rasim Ozan’ı “Truva” olarak nitelendiren Korkmaz, şunları kaydetti:

“Dünün ünlü futbolcusu/santrforu; bugünün siyasetçisi Saffet Sancaklı…

-Geçenlerde Devlet Bahçeli’nin daveti ile MHP’ye döndü.

-Truva ROK ise halen gösterimde!

ÖNE ÇIKAN VİDEO

***

ROK, Şike Kumpası sürecinde “Bu ülkede Zekeriya Öz’ün heykeli dikilmeli” demişti.

Bir FETÖ Organizasyonu olan o kumpas döneminde; eski amatör kalecilerden Ekrem İmamson, Samanyolu ekranına çıkıp kumpası destekleyen sözler sarf etmişti!

Nedir? Ekrem ile ROK, Paralel yürüdüler o Kumpas yollarında!

NEREDEN KOŞTULAR?

İmamson, 16 Eylül 2009’da CHP Merkez Yürütme Kurulu tarafından CHP Beylikdüzü İlçe Başkanlığı’na atandı.

27 Aralık 2009’da, CHP Beylikdüzü İlçe Kongresi’nde ise İlçe Başkanı seçildi.

ACABA?

Merak ediyorum; bu süreçte, FETÖ’nün önde gelen isimlerinden Şerif Ali Tekalan’ın başat bir rolü olmuş mudur?

Halen firardaki Paralel Tekalan, kapatılan Fatih Üniversitesi’nin rektörüydü.

***

Şimdilerde cezaevindeki Alaeddin Kaya, yıllar önceki bir röportajda…

-Kasım Gülek’in eşi Nilüfer Hanım’ın Beylikdüzü’ndeki yetmiş dönümlük arazisini Fatih Üniversitesine bağışladığını söylemişti!

***

1950 ila 1959 yılları arasında CHP Genel sekreteri olan Mason Kasım Gülek, Fetullah’ı mason locasına kaydettiren barondu.

TAM ON SENE ÖNCE

İmamson Efendi, 2014 yılında Beylikdüzü Belediye Başkanı seçilirken Paralel Yapı’nın desteğini almıştı.

FETÖ’nün “Belediyeler İmamı” Erkan Karaarslan mı; 29 Ağustos 2014’te Twitter’da şöyle yazmıştı:

“Sayın Ekrem İmamoğlu ile her Cuma akşamı bütçe, performans ve iç kontrol konulu toplantıları Beylikdüzü’nde sürdürüyoruz.” ”