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Trump'tan Yeni Zelanda'daki saldırıya tepki

ABD Başkanı Donald Trump, Yeni Zelanda’nın ChristChurch ilçesindeki iki camiyi hedef alan terör saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

15 Mart 2019 Cuma 15:09
Trump'tan Yeni Zelanda'daki saldırıya tepki

ABD Başkanı Donald Trump, Yeni Zelanda'daki terör saldırısına dair açıklama yaptı. 

"49 masum insan öldürüldü"

Trump sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Camilere yönelik saldırı sonrası Yeni Zelanda halkına en samimi duygularımı ve iyi dileklerimi sunuyorum. 49 masum insan şuursuzca öldürüldü ve birçoğu da yaralandı. ABD Yeni Zelanda'nın yanındadır. Tanrı hepimizi korusun."

Beyaz Ev'den de açıklama geldi

Beyaz Ev'den yapılan açıklamadaysa, ABD'nin Yeni Zelanda'da gerçekleştirilen terör saldırısını şiddetle kınadığı belirtildi. Yapılan açıklamada cami saldırısı, nefret eylemi olarak nitelendirildi.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 15:09
  1. ABDİ
  2. Yeni Zelanda
  3. Beyaz Saray

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  • AÇGÖZLÜLÜĞÜN AÇLIKLAN SON BULACAK RUSLARIN 91 DE OLDUĞU GİBİ MÜSLÜMANLARI YANINA ALMASAN BİLHASA TÜRKLERİ MOKU YEDİN SINIRLAR BURADAN BAŞLAR ORADAKİ RAHATLIKTA ORADA DÜŞÜNEN BİRİLERİ VARMI KALDIMI AMA RUSYADA VAR MAHALENİN KIZINI KİM KAFAYA ALACAK AÇGÖZLÜLÜĞÜN AÇLIKLAN SON BULACAK RUSLARIN 91 DE OLDUĞU GİBİ MÜSLÜMANLARI YANINA ALMASAN BİLHASA TÜRKLERİ MOKU YEDİN SINIRLAR BURADAN BAŞLAR ORADAKİ RAHATLIKTA ORADA DÜŞÜNEN BİRİLERİ VARMI KALDIMI AMA RUSYADA VAR MAHALENİN KIZINI KİM KAFAYA ALACAK 48 dk önce
    RUSYA CANAVARCA DİYO BU YENİZELENDA HAKINA BAŞSAĞLIĞI DİYO ULAN MAL RUSYA SENİN 70YIL ÖNCE YAPTIĞINI YAPIYO ÖLEN YENİ ZELANDALIMI MÜSLÜMANMI
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 52 dk önce
    Sizin Öldūrdūkleriniz, Mūslūman Değil mi?Şerefsiz Katiller.
  • HAYDAR ALİHAYDAR ALİ59 dk önce
    "TANRI SİZLERİ KORUSUN" SİZ DE MÜSLÜMANLARI ÖLDÜRMEYE DEVAM EDİN GAVURLAR
  • receprecep59 dk önce
    HAÇLI DÜNYASININ MÜSLÜMAN DÜNYASINA TARİHTEN GELEN DÜŞMANLIĞININ BU GÜNKİ TERÖRİST SALDIRISIDIR
  • Ulan ulanUlan ulan1 sa önce
    Israilin yaptiği ne ulan.iki yúzlū seni.
  • AnigzelAnigzel1 sa önce
    Küfür tek millettir.

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