Trump'tan Yeni Zelanda'daki saldırıya tepki
ABD Başkanı Donald Trump, Yeni Zelanda’nın ChristChurch ilçesindeki iki camiyi hedef alan terör saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu.15 Mart 2019 Cuma 15:09
ABD Başkanı Donald Trump, Yeni Zelanda'daki terör saldırısına dair açıklama yaptı.
"49 masum insan öldürüldü"
Trump sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:
"Camilere yönelik saldırı sonrası Yeni Zelanda halkına en samimi duygularımı ve iyi dileklerimi sunuyorum. 49 masum insan şuursuzca öldürüldü ve birçoğu da yaralandı. ABD Yeni Zelanda'nın yanındadır. Tanrı hepimizi korusun."
Beyaz Ev'den de açıklama geldi
Beyaz Ev'den yapılan açıklamadaysa, ABD'nin Yeni Zelanda'da gerçekleştirilen terör saldırısını şiddetle kınadığı belirtildi. Yapılan açıklamada cami saldırısı, nefret eylemi olarak nitelendirildi.
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