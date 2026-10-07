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Dünya Trump’tan yeni mesaj! Bu işi bitirmemiz gerekiyor
Dünya

Trump’tan yeni mesaj! Bu işi bitirmemiz gerekiyor

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Trump’tan yeni mesaj! Bu işi bitirmemiz gerekiyor

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik sonraki adımların nasıl atılacağını değerlendirdiklerini belirterek “Nazik bir şekilde mi, yoksa pek de nazik olmayan bir şekilde mi yapacağız.” dedi. Trump, Hürmüz Boğazı’nın da tamamen ABD Donanmasının kontrolünde olduğunu ileri sürdü.

Baltimore’daki bir tersanede düzenlenen savunma yatırımı törenine katılan ABD Başkanı Donald Trump, konuşmasında İran’la savaşa ilişkin mesajlar verdi. Trump, ABD’nin İran’da başladığı işi tamamlaması gerektiğini söyleyerek izlenecek yöntemin yakında görüleceğini ifade etti.

Trump, “Bu işi bitirmemiz gerekiyor ve mesele, sadece bunu nasıl yapmak istediğimiz. Nazik bir şekilde mi, yoksa pek de nazik olmayan bir şekilde mi yapacağız. Bunu çok yakında öğreneceksin.” diye konuştu.


İRAN’IN ASKERİ KAPASİTESİNE İLİŞKİN İDDİA


İran’ın askeri kapasitesini neredeyse tamamen ortadan kaldırdıklarını savunan Trump, konuşmasında Ayetullah Ali Hamaney’e de değindi. Trump, “Hamaney’i hatırladınız mı? Hepsi öldü.” ifadelerini kullandı.
ABD’nin İran’a yönelik saldırılarının ardından bölgedeki birçok ülkenin liderinden teşekkür aldığını söyleyen Trump, bu liderlere “Onlara bunun için ne zaman ödeme yapacaksınız dedim.” sözleriyle karşılık verdiğini aktardı.


HÜRMÜZ İÇİN “ABD’YE AİTTİR” SÖZLERİ


Trump’ın açıklamalarında Hürmüz Boğazı da yer aldı. Boğazdan her gün tonlarca petrol sevkiyatının sürdüğünü belirten ABD Başkanı, bölgenin tamamen Amerikan donanmasının kontrolü altında olduğunu iddia etti.
Trump, “Bir diğer deyişle Hürmüz Boğazı, ABD Donanması’na ve Amerika Birleşik Devletleri’ne aittir.” yorumunu yaptı. ABD’nin bölgeden gelecek petrole ihtiyaç duymadığını da söyledi.


DENİZALTI ÜRETİMİNE 3,7 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM


Trump’ın katıldığı tören, askeri teknoloji şirketi Anduril’in nükleer enerjiyle çalışan denizaltılar için bileşen üretimine yönelik 3,7 milyar dolarlık yatırımı kapsamında düzenlendi.


ABD’de savunma yatırımlarının arttığını belirten Trump, nükleer denizaltıların Amerikan ordusunun güçlendirilmesinde önemli bir yer tuttuğunu ifade etti. Anduril’in Baltimore’daki yatırımını öven Trump, ABD Donanmasının geleceğini teknoloji ağırlıklı büyük yatırımlarla ilişkilendirerek güçlü bir nükleer denizaltı filosu inşa ettiklerini söyledi.

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