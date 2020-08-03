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Aktüel

Trump'tan TikTok'un ABD'li bir firmaya satılması için 15 Eylül'e kadar süre

Yeniakit Publisher
2020-08-03 21:35:50 -
Trump'tan TikTok'un ABD'li bir firmaya satılması için 15 Eylül'e kadar süre

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, ülkesindeki kolu herhangi bir Amerikan şirketine satılmadığı takdirde Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'u 15 Eylül'de ülkede yasaklayacaklarını açıkladı.

Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere, Çinli "ByteDance" şirketine ait TikTok'un ABD'de yasaklanması tartışmalarına yönelik açıklamalarda bulundu.

Güvenlik endişeleri nedeniyle TikTok'un Çin'in kontrolünde olmasını istemediklerini vurgulayan Trump, Microsoft ya da bunun gibi büyük bir ABD merkezli firmanın TikTok'un ABD kolunu alması gerektiğini belirtti.

Trump, "Microsoft ya da başka bir firmaya satılmadığı takdirde, TikTok'u 15 Eylül'de kapatacağız." ifadesini kullandı.

- Microsoft'tan açıklama gelmişti

Trump, cuma günü yaptığı açıklamada, TikTok'u ABD'de yasaklamak için bir başkanlık kararnamesi imzalayacağını belirtmişti.

Microsoft'tan bugün yapılan açıklamada, Şirketin Üst Yöneticisi (CEO) Satya Nadella'nın, Trump ile görüştüğü ifade edilmişti.

Trump ve Nadella'nın görüşmesinin ardından şirketin, TikTok'un ABD kolunu satın almaya yönelik araştırmalara başladığı bildirilen açıklamada, "Microsoft, Başkanın endişelerinin ele alınmasının önemine değer veriyor." ifadesi kullanılmıştı.

Açıklamada, uygulamanın ABD, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'daki hizmetleri ile bu ülkelerde faaliyette bulunma hakkını satın almaya yönelik anlaşma yapmak için görüşüldüğü belirtilmişti.



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