Trump'tan tarihi duruşma sonrası ilk açıklama

"5 Kasım 2024'te adalet yerini bulacak. Ülkemizi geri alıp, Amerika'yı yeniden güçlü yapacağız. Teşekkürler."

Eski ABD Başkanı Donald Trump, "Casusluk yasasını ihlal" suçlamasıyla hakim karşısına çıktıktan sonra destekçilerine bu mesajı verdi.

Trump, 1 yıldan kısa sürede hakkında açılan ikinci dava için Miamı'deydi. Trump'ın konvoyu mahkeme salonuna giderken, üzerinde mahkum kıyafetleri giyen bir protestocu kendini araçların önüne attı. Gösterici hızla kaldırıma itilerek gözaltına alındı.

Trump daha sonra Federal Mahkemeye teslim oldu. Resmen gözaltına alınarak işlemleri yapıldı. Parmak izi veren, ancak sanık fotoğrafı çekilmeyen eski ABD Başkanı daha sonra kapalı kapılar ardında yapılan duruşmaya girdi.

Trump'a burada hakkındaki 37 suçlama okundu. Eski ABD Başkanı, görev süresi dolduktan sonra gizli belgeleri devlete teslim etmediği için yapılan suçlamaların tamamını reddetti.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Trump, duruşmanın bitiminden sonra New Jersey'e geçti. Burada basın toplantısı düzenledi. Destekçilerine, "Asıl hedef ben değilim, sizsiniz" mesajı verdi.

2024'te seçileceğini öne süren Trump konuşmasında halefi ve rakibi Joe Biden'ı da hedef aldı.