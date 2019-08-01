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Trump’tan Putin’e Sibirya telefonu

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya’nın Sibirya bölgesinde süren orman yangınıyla ilgili Putin’i arayarak yardım teklifinde bulundu.

01 Ağustos 2019 Perşembe 09:50
Trump’tan Putin’e Sibirya telefonu

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya’nın Sibirya bölgesinde süren orman yangınıyla ilgili Putin’i arayarak yardım teklifinde bulundu.


Kremlin tarafından yapılan açıklamada, gece saatlerinde ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i aradı. İkili arasında gerçekleşen görüşmede, Rusya’nın Sibirya bölgesinde 1 haftadır devam eden orman yangını konusu ele alındı. Trump, Putin’e orman yangınının söndürülmesiyle ilgili yardım teklifinde bulundu. Trump’ın teklifine karşılık Putin, yangının söndürülmesi için güçlü bir hava grubunun oluşturulduğunu ve personel arttırılmasına gidildiğini, bu nedenle yardıma ihtiyaç duymadıklarını belirterek Trump’ın teklifini geri çevirdi. Kremlin’den yapılan açıklamada Trump’ın teklifine karşılık Putin’in teklif nedeniyle ABD ile Rusya arasındaki güçlü ilişkilerin kurulması yönünde iyi bir adım olduğunu belirttiği aktarıldı.



Rus ordusuna yangını söndürme talimatı


Öte yandan, Sibirya bölgesinde geçtiğimiz haftadan beri devam eden orman yangınının kontrol altına alınamaması nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bölge valileri ve Rusya Acil Durumlar Bakanlığı yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştirdi.Ayrıca Rusya Savunma Bakanlığı’na talimat vererek askerden yangının söndürülmesi çalışmalarında etkin rol oynamasını istedi. Savunma Bakanlığı da bunun üzerine 10 uçak ve 10 helikopteri olay yerine gönderdi. Sibirya bölgesinde 3 milyondan fazla ormanlık alan yanarken; İrkutsk, Krasnoyarsk, Zabaykalsk, Yakutistan ve Buryatya bölgelerinde acil durum ilan edildi.



Papazlar yürüyüş yaptı


20 farklı bölgeden 500 yerleşim biriminin dumandan etkilendiği ve 15 bin görevlinin bölgeye sevk edildiği öğrenildi. Orman yangınları nedeniyle bölgede hava sıcaklığı artış gösterirken, Rusya Meteoroloji Ajansı, Sibirya bölgesinde hava sıcaklığının mevsim normallerinin 10 derece üstünde seyrettiğini açıkladı. Bölgede yaşanan yangınlar nedeniyle halkın tepkisi de ağır oldu. Ruslar Sibirya’daki yangının söndürülememesi nedeniyle Kremlin ve hükümeti suçlarken, Krasnoyarsk’ta görev yapan papazlar da yangının söndürülememesinden hükümeti sorumlu tutarak yürüyüş düzenledi.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 09:50
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