Trump'tan Putin açıklaması: 'O konuda çok değişti'

Trump, dün ABD'de yayın yapan haftalık dergi ve haber sitesi Washington Examiner'e verdiği röportajda, “Gerçekten şaşırdım. Putin'in askerlerini sınıra gönderdiğinde sadece Ukrayna ile bir anlaşma yapmak istediğini sanıyordum ve bu müzakere etmenin zor ama akıllıca bir yolu gibi geldi. Ama ben Ukrayna’yı işgal etmiş olmasına şaşırdım” ifadelerini kullandı.

Trump, “Putin, ABD başkanlığım sırasında olduğundan çok değişti. Dünya için üzücü. Çok değişti” dedi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından Trump, Florida'daki muhafazakarların büyük yıllık toplantısında yaptığı konuşmada Putin'i överek ‘akıllı’ olarak nitelendirdi ve ‘çok aptal’ olarak gördüğü Batılı liderleri eleştirdi.

Trump, göreve devam etmiş olsaydı Putin’in Ukrayna’yı işgal edemeyeceğini iddia etti.

ABD eski Başkanı, röportaj sırasında bu sözleri tekrarladı ve bazı çevrelerin ‘başkanlığı sırasında Putin ile ilişkilerinde zayıf olduğu’ yönündeki suçlamaları reddetti.