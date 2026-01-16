Trump'tan 'Pehlevi' açıklaması: 'İran içinde destek göreceği...'

  • İSTANBUL
ABD Başkanı Donald Trump, devrik İran şahının oğlu Rıza Pehlevi hakkında açıklamada bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump Çarşamba günü yaptığı açıklamada, devrik İran şahının oğlu Rıza Pehlevi'nin "çok iyi göründüğünü" söyledi ancak "İran içinde destek toplayarak yönetimi ele geçirip geçiremeyeceği konusunda belirsizlik olduğunu" dile getirdi.

Oval Ofis'te Reuters'a verdiği röportajda Trump, İran'daki yönetimin çökme ihtimali olduğunu savunsa da Pehlevi'ye tam destek verme konusunda isteksiz davrandı.

Trump, Pehlevi hakkında "Çok iyi birine benziyor ama kendi ülkesinde nasıl bir rol oynayacağını bilmiyorum. Ve henüz o noktaya gelmedik. Ülkesinin onun liderliğini kabul edip etmeyeceğini bilmiyorum ama kabul ederlerse benim için sorun olmaz." dedi.

 

ABD'de yaşayan 65 yaşındaki Pehlevi, babasının 1979'da devrilmesinden bu yana İran dışında yaşıyor. Pehlevi son protestolarda öne çıkan bir isim haline geldi.

İran muhalefeti içerisinde Pehlevi'yi destekleyen monarşi yanlıları da bulunuyor. Ancak muhalefet, rakip gruplar ve ideolojik taraflar arasında bölünmüş durumda.

Trump Tahran'daki yönetimin protestolar nedeniyle düşmesinin mümkün olduğunu ancak "aslında her rejimin düşebileceğini" söyledi ve "Düşsün ya da düşmesin, ilginç bir dönem olacak" dedi.

İran'da 28 Aralık'ta ekonomik kriz sebebiyle başlayan protestolar zaman içerisinde yayıldı.

Protestolar kısa bir süre içerisinde şiddet olaylarına dönüştü.

Pehlevi, ABD'den yaptığı açıklamalarla İran halkını sokaklara çıkmaya çağırdı ve ABD'den kendisine destek olmasını istedi.

Kaynak: Mepa News

