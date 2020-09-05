Trump'tan o iddialara yalanlama: Utanç verici
ABD Başkanı Donald Trump, çatışmalarda ölen ABD askerleriyle "kaybedenler" ve "enayiler" diyerek alay ettiği yönündeki iddialara sert tepki gösterdi.
ABD Başkanı Donald Trump, çatışmalarda ölen ABD askerlerini "kaybedenler" ve "enayiler" diyerek aşağıladığı şeklindeki iddialara çok sert tepki gösterdi.
ABD basınında çıkan haberleri utanç verici bulduğunu ve kendisinin ordu için yaptıklarını kimsenin yapmadığını söyleyen Trump, "Benim yaptığım bütçeleri ve askeri bütçeleri kimse yapmadı. Ordu için maaş zamları yapıyoruz. Bu utanç verici bir durum" diyerek tepkisini dile getirdi.