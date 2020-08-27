Trump'tan Miçotakis'e Doğu Akdeniz çağrısı

Görüşmeyle ilgili olarak Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere tarafından yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti.

Yapılan görüşmede Başkan Trump'ın NATO müttefikleri Türkiye ve Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de artan tansiyondan dolayı endişeli olduğunu bildirdiği kaydedildi.

Görüşmede Trump'ın, Yunanistan ve Türkiye'nin farklılıkların tek çözüm yolu olan diyaloğa bağlı kalması gerektiğini bir kez daha vurguladığı belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün akşam geç saatlerde bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.