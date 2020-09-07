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Dünya Trump'tan Kuzey Akım-2 açıklaması: Askıya alınmasını destekleyeceğim
Dünya

Trump'tan Kuzey Akım-2 açıklaması: Askıya alınmasını destekleyeceğim

ABD Başkanı Donald Trump, zehirlendiği iddia edilen Rus muhalif Aleksey Navalnıy’in etrafındaki durum sebebiyle Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı projesinin askıya alınmasını destekleyeceğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-07 23:00:00 -
Trump'tan Kuzey Akım-2 açıklaması: Askıya alınmasını destekleyeceğim

Kuzey Akım-2 projesiyle ilgili, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'tan dikkat çeken bir çıkış geldi.

Trump, zehirlendiği iddiaları tartışılan Rus muhalif Aleksey Navalnıy’in etrafındaki durum dolayısıyla Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı projesinin askıya alınmasına destek olacağını bildirdi.

Basın mensuplarının sorusuna cevap veren ABD Başkanı Trump, Noviçok grubundan kimyasal madde ile zehirlendiği ileri sürülen Rus muhalifin etrafındaki durum nedeniyle Rus gazını Avrupa'ya taşıyacak olan Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı projesinin askıya alınmasını destekleyeceğini ifade etti.

Bunu desteklediğini belirten Başkan Trump, ayrıca bunu öneren ilk kişi olduğunu da söyledi.

Donald Trump, daha önce Rusya’nın Navalnıy olayı ile ilgisi konusunda ellerinde kanıt bulunmadığını, Moskova’nın suçlu bulunması durumunda çok kızacağını, öte yandan ABD’nin çıkarımlarından şüphelenmek için herhangi bir sebep olmadığını, fakat ABD’nin henüz bu çıkarımları görmediğini belirtmişti.

Trump'ın askıya alınmasını destekleyeceğini bildirdiği Kuzey Akım-2 projesi, toplam senelik kapasitesi 55 milyar metreküp olan iki doğalgaz boru hattının, Baltık Denizi altından Rusya'dan Almanya'ya döşenmesini öngören bir proje olarak biliniyor.

Avrupa ülkelerine kendi sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ihracatını yapmak isteyen Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) yanı sıra Polonya, Ukrayna ve Baltık ülkeleri de projeye karşı çıkıyor.

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