Trump'tan kukla prens Selman'a talimat

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) ortadoğudaki kuklalarından biri olan Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Filistin davasına ihanet ederek İsrail ile diplomatik ilişki kurma kararı aldı.

Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenleyen ABD Başkanı Donald Trump, skandal kararı gündemine aldı.

Trump, bir gazetecinin Suudi Arabistan'ın da İsrail'le anlaşma yapmasını bekleyip beklemediği sorusuna "Bekliyorum" şeklinde cevap verdi

Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Ürdün'ün ardından İsrail'le tam diplomatik ilişki kuran üçüncü ülke olurken; Suudi Arabistan, Bahreyn, Umman, Sudan ve Fas'ın da bu yönde bir karar alacağı iddia edilmişti.

Donald Trump, kuklaları BAE'nin F-35 savaş uçağı almak istediğini söyleyerek "Paraları var ve çok sayıda F-35 siparişi vermek istiyorlar" ifadelerini kullandı.