Trump'tan İran'ın yeni dini lideri hakkında ilk açıklama!

SON DAKİKA
İran'da yeni dinli lider olarak Ali Hamaney'in seçilmesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump'tan ilk yorum geldi. Trump, "Mücteba Hamaney'in seçilmesinden memnun değilim" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney için, "Onun seçilmesinden memnun değilim." açıklamasını yaptı.

İran'da Uzmanlar Meclisi, ABD-İsrail'in 28 Şubat'taki hava saldırısında öldürülen Ali Hamaney'in ardından liderlik makamına oğlu Mücteba Hamaney'in "ezici oy çoğunluğuyla" seçildiğini duyurdu. Trump'tan Mücteba Hamaney ile ilgili ilk yorum geldi.

Trump, "Mücteba Hamaney'in seçilmesinden memnun değilim" ifadelerini kullandı.

