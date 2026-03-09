Trump'tan İran'ın yeni dini lideri hakkında ilk açıklama!
İran'da yeni dinli lider olarak Ali Hamaney'in seçilmesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump'tan ilk yorum geldi. Trump, "Mücteba Hamaney'in seçilmesinden memnun değilim" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney için, "Onun seçilmesinden memnun değilim." açıklamasını yaptı.
TRUMP'TAN "MÜCTEBA HAMANEY" HAKKINDA İLK AÇIKLAMA!
İran'da Uzmanlar Meclisi, ABD-İsrail'in 28 Şubat'taki hava saldırısında öldürülen Ali Hamaney'in ardından liderlik makamına oğlu Mücteba Hamaney'in "ezici oy çoğunluğuyla" seçildiğini duyurdu. Trump'tan Mücteba Hamaney ile ilgili ilk yorum geldi.
Trump, "Mücteba Hamaney'in seçilmesinden memnun değilim" ifadelerini kullandı.
Gündem
Siyonistlerin hamileri Tel Aviv yolunda! Trump’ın özel temsilcisi ve damadı Kushner İsrail'e gidiyor