Trump'tan İran'a sert uyarı: "Hamaney şimdi çok endişelenmeli!"

"Uçakları yeniden göndeririz"

Beyaz Saray'da gazetecilere konuşan Trump, İran'ın nükleer kapasitesine yönelik geçmiş operasyonları hatırlatarak şunları söyledi:

"Eğer İran'ın nükleer kabiliyetlerini yok etmeseydik, Ortadoğu'ya asla barış hakim olmazdı. Şimdi nükleer faaliyetlere yeniden başladıklarına dair duyumlar alıyoruz. Eğer bunu yaparlarsa, uçakları oraya yeniden göndeririz. Şaka yapmıyorum; en büyük ve en güçlü gemilerimiz şu an o bölgeye doğru ilerliyor."

"Hamaney için endişe vakti"

İran'da aylardır süren ve rejimi sarsan protestolara da değinen Trump, göstericilere açık destek verdi. Ülkenin tam bir kaos içinde olduğunu belirten ABD Başkanı, "Hamaney şimdi çok endişelenmeli. Biz İran'daki cesur protestocuları destekliyoruz. Onlara yardımı ulaştıracağız," ifadelerini kullandı.

Müzakereler çökme noktasında

Türkiye ve Umman gibi ülkelerin arabuluculuğunda yapılması planlanan nükleer görüşmeler, tarafların uzlaşmaz tavırları nedeniyle çıkmaza girdi. Trump, "Kötü şeyler olması muhtemel" diyerek nükleer bir anlaşma sağlanamazsa baskının artarak devam edeceğini vurguladı.