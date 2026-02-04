  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
MHP'den ‘Öcalan’a umut hakkı’ açıklaması: Tüm partilerle uzlaştık! Canavar kardeşlerin Müslüman nefreti kan davası başlattı: Kız kardeşlerini ve eniştelerini kürekle öldürdüler! Savcıları Tehdit Eden CHP'li Gökhan Günaydın'ın Kirli Arşivi Patladı: Ödülü FETÖ İmamından Almış! THY uçağında teknik arıza: Yolcu uçağı Hindistan'a acil iniş yaptı! Budizmin lideri Dalai Lama mide bulandırdı! Harekete geçtiler! ‘Saldırıya uğrarsak ilk hedefimiz o ülke' Hani Türkiye figürandı! Hani federasyon geliyordu! Müsavvat Dervişoğlu çuvalladığını itiraf etti İBB’den satanist Epstein akıyor! CHP'nin "Sanat" Maskesi Altındaki Karanlık Oyunu: Prof. Selman Öğüt'ten Sert Tepki! CHP’nin 'şapka kanununa muhalefet'ten astığı İslam alimi İskilipli Atıf Hoca, vefatının 100. yılında mezarı başında anıldı İletişim Başkanı Duran duyurdu: CİMER'de yapay zeka devri başlıyor!
Gündem Trump'tan İran'a sert uyarı: "Hamaney şimdi çok endişelenmeli!"
Gündem

Trump'tan İran'a sert uyarı: "Hamaney şimdi çok endişelenmeli!"

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Trump'tan İran'a sert uyarı: "Hamaney şimdi çok endişelenmeli!"

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen nükleer müzakerelerin tıkanması ve ülkede devam eden kaos ortamına ilişkin zehir zemberek açıklamalarda bulundu. İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'i doğrudan hedef alan Trump, nükleer faaliyetlerin devam etmesi durumunda askeri müdahale sinyali verdi.

"Uçakları yeniden göndeririz"

Beyaz Saray'da gazetecilere konuşan Trump, İran'ın nükleer kapasitesine yönelik geçmiş operasyonları hatırlatarak şunları söyledi:

"Eğer İran'ın nükleer kabiliyetlerini yok etmeseydik, Ortadoğu'ya asla barış hakim olmazdı. Şimdi nükleer faaliyetlere yeniden başladıklarına dair duyumlar alıyoruz. Eğer bunu yaparlarsa, uçakları oraya yeniden göndeririz. Şaka yapmıyorum; en büyük ve en güçlü gemilerimiz şu an o bölgeye doğru ilerliyor."

"Hamaney için endişe vakti"

İran'da aylardır süren ve rejimi sarsan protestolara da değinen Trump, göstericilere açık destek verdi. Ülkenin tam bir kaos içinde olduğunu belirten ABD Başkanı, "Hamaney şimdi çok endişelenmeli. Biz İran'daki cesur protestocuları destekliyoruz. Onlara yardımı ulaştıracağız," ifadelerini kullandı.

Müzakereler çökme noktasında

Türkiye ve Umman gibi ülkelerin arabuluculuğunda yapılması planlanan nükleer görüşmeler, tarafların uzlaşmaz tavırları nedeniyle çıkmaza girdi. Trump, "Kötü şeyler olması muhtemel" diyerek nükleer bir anlaşma sağlanamazsa baskının artarak devam edeceğini vurguladı.

Müzakere yeri kesinleşti: İran ile ABD Maskat’ta masaya oturacak
Müzakere yeri kesinleşti: İran ile ABD Maskat’ta masaya oturacak

Dünya

Müzakere yeri kesinleşti: İran ile ABD Maskat’ta masaya oturacak

ABD'den flaş İran açıklaması
ABD'den flaş İran açıklaması

Dünya

ABD'den flaş İran açıklaması

İran Türkiye’den vazgeçmişti! ABD rest çekti
İran Türkiye’den vazgeçmişti! ABD rest çekti

Gündem

İran Türkiye’den vazgeçmişti! ABD rest çekti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

türkiue artık aradan cekilmeli sebeb

1* uranyumu bize teslim edecekti iranlılar tamam dediler rusyaya verdiler son anda 2 türkiyede görüşmelrr olacaktı son anda umamnda olsun dediler iranlıalr
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23