İBB’den satanist Epstein akıyor! CHP'nin "Sanat" Maskesi Altındaki Karanlık Oyunu: Prof. Selman Öğüt'ten Sert Tepki!

Prof. Selman Öğüt, CHP’li belediyelerin düzenlediği sergilerde yer alan figürlerin masum birer sanat eseri olmadığını, aksine okült ve satanist ögeler barındırdığını vurguladı. Eyüpsultan’da sergilenen Bafomet (Baphomet) figürüne ve Müze Gazhane’deki tartışmalı çizimlere atıfta bulunan Öğüt, şunları kaydetti:

"Gençlerimize Satanizmi Yutturuyorlar"

"Bu tiplerin ne işi var kamu otoritesinin olduğu yerde? Epstein’dakiler bunlar işte! Satanizm yeni bir şey değil. İBB’nin sergilerinde satanistlerin ilah edindiği figürleri görüyoruz. Sanat adı altında okült propaganda yapılıyor."

"Epstein Zihniyetiyle Aynı Kafa"

Dünya gündeminden düşmeyen Epstein belgelerindeki korkunç detaylarla, sözde sanat eserlerinin aynı karanlık kaynaktan beslendiğini ifade eden Öğüt, Avrupa ve ABD’de çocuklara yönelik uygulanan vahşetin, Türkiye’de "sanat" kılıfıyla meşrulaştırılmaya çalışıldığını belirtti:

Vahşet Sanat Olmaz: Çocukların parçalanmış görüntülerinin sanat eseri gibi sunulması sapkınlıktır.

Çocukların parçalanmış görüntülerinin sanat eseri gibi sunulması sapkınlıktır.

CHP ve Kirli İş Birliği: Öğüt, bu zihniyetin CHP ve iş birlikçileri aracılığıyla gençlerimize dayatıldığının altını çizdi.

"Satanizm Akıyor!"

Programda gösterilen görseller üzerinden eleştirilerini sürdüren Prof. Selman Öğüt, "Şu rezilliğe bak, şu pisliğe bak! Her yerinden satanizm akıyor" diyerek yetkilileri ve halkı bu tür sinsi propagandalara karşı uyanık olmaya çağırdı.