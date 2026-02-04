Kansere karşı tek reçete! Milyonlarca vaka sigara ve alkol bırakılarak önlenebilir

Yeni bir araştırma, yeni kanser vakalarının neredeyse yüzde 40’ının önlenebilir olduğunu ortaya çıkardı.

Çalışma, sigaranın küresel ölçekte en fazla kansere yol açan risk faktörü olduğunu; bunu enfeksiyonlar ve alkol kullanımının izlediğini gösterdi.

Araştırma, Dünya Kanser Günü’nden bir gün önce Salı günü Nature Medicine dergisinde yayımlandı.

Çalışma, 2022 yılına ait dünya genelindeki vaka verilerine dayanarak 185 ülkede 36 farklı kanser türünü inceledi.

Ayrıca, kontrol edilebilen, değiştirilebilen ya da yönetilebilen 30 değiştirilebilir kanser risk faktörünü de ele aldı.

Şu anda sigara, enfeksiyonlar ve alkol tüketimi küresel ölçekte kansere en fazla katkı sağlayan başlıca faktörler arasında yer alıyor. Bu da bu alanlarda alınacak önlemlerin hastalık riskini önemli ölçüde azaltabileceği anlamına geliyor.

Araştırmacılar, 2012 yılına ait verileri kullanarak her bir risk faktörüne yönelik nüfus düzeyindeki maruziyeti de inceledi ve her bir faktörle doğrudan ilişkilendirilen vaka sayısını ortaya koydu.

Daha önceki birçok kanser çalışması, toplam vaka sayısından ziyade tek tek risk faktörlerine ve ölüm sayılarına odaklanmıştı.

Önlenebilir kanser vakalarının başlıca nedenleri sigara ve enfeksiyonlar

2022’de dünya genelindeki toplam 18,7 milyon yeni kanser vakasının yaklaşık 7,1 milyonu yani yüzde 38’i önlenebilir nedenlerle ilişkilendirildi. Mide, akciğer ve rahim ağzı kanserleri, önlenebilir vakaların neredeyse yarısını oluşturdu.

Önlenebilir vakaların yaklaşık yüzde 15’i sigara kullanımından kaynaklandı ve bu en büyük risk faktörü oldu. Yüzde 10’u enfeksiyonlardan, yüzde 3’ü ise alkol tüketiminden kaynaklandı.

Kadınlarda görülen 9,2 milyon yeni vakanın yaklaşık yüzde 30’unun önlenebilir olduğu değerlendirildi. Bunların yüzde 11’inden fazlası insan papilloma virüsü gibi enfeksiyonlarla ilişkilendirildi.