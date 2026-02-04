  • İSTANBUL
Spor
Haydi hayırlısı... Fenerbahçe kapıya dayandı 'Zirkzee'yi bize verin'
Haydi hayırlısı... Fenerbahçe kapıya dayandı 'Zirkzee'yi bize verin'

Manchester United’da beklediği süreyi alamayan Joshua Zirkzee için Fenerbahçe kapıya dayandı.

Manchester United’da beklediği süreyi alamayan ve geçici teknik direktör Michael Carrick’in planlarında alt sıralara gerileyen Joshua Zirkzee için Fenerbahçe'den hamle geldi.

Sarı-lacivertliler yaz ayarında ayrılması beklenen Hollandalı oyuncu için United'ın kapısını Ocak transferi için çaldı.

United’ın geçtiğimiz yaz büyük umutlarla 36,5 milyon sterlin ödeyerek kadrosuna kattığı Zirkzee bu sezon çıktığı 16 maçta sadece 2 gol kaydedebildi. Ocak ayı transfer döneminde adı Tottenham Hotspur, Crystal Palace ve son ana kadar bastıran Juventus ile anılan Zirkzee, kulübünün son dakika kararıyla takımda kalmıştı.

Zirkzee, 2024 Temmuz ayında Bologna’dan transfer edildi. Ancak Premier Lig’in sert fiziksel temposuna uyum sağlamakta zorlandı. Fenerbahçe'nin önceliği olmasa da Zirkzee için bir soruşturma yapıldı.

