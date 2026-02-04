CHP’nin 'şapka kanununa muhalefet'ten astığı İslam alimi İskilipli Atıf Hoca, vefatının 100. yılında mezarı başında anıldı

Atıf Derneğince Gülbaba Mezarlığı'ndaki İskilipli Atıf Hoca Anıt Mezar ve Külliyesi'nde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programa katılan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, yaptığı konuşmada, büyük bir alim ve müderris olan İskilipli Atıf Hoca'nın vefatının üzerinden 100 yıl geçtiğini belirterek, Atıf Hoca'nın haksız yere idam edildiğini söyledi.

Cihannüma Derneği Başkanı Selim Cerrah da İskilipli Atıf Hoca'nın hak ile batıl arasındaki mücadelenin sembolleşen isimlerinden olduğunu belirtti.

Diyanet-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ali Yıldız da Atıf Hoca'yı anlayarak, hedeflerini ve ideallerini vizyon edinmeleri gerektiğini dile getirdi.

RABBİM BİZLERİ ONUN YOLUNDAN AYIRMASIN

Atıf Derneği Başkanı Mustafa Lek ise İskilipli Atıf Hoca'nın vefatından 82 yıl sonra cenaze namazı kılınarak İskilip ilçesindeki kabrine defnedildiğini hatırlatarak, "Rabb'im bizleri de onun yolunda, Allah'ın yolunda mücadele eden, cihat eden, yürüyen kullarından eylesin" dedi. Konuşmaların ardından dua edildi.

Anma programına aile yakınlarının yanı sıra Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Çorum Belediye Başkan Yardımcıları Lemzi Çöplü ve Turhan Candan, AK Parti Çorum İl Başkanı Yakup Alar da katıldı.