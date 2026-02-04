  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Spor Süper Lig takımlarından Konyaspor'da Çağdaş Atan ile yollar ayrıldı
Spor

Süper Lig takımlarından Konyaspor'da Çağdaş Atan ile yollar ayrıldı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Süper Lig takımlarından Konyaspor'da Çağdaş Atan ile yollar ayrıldı

Süper Lig'de mücadele eden Konyaspor'dan yapılan açıklamaya göre; teknik direktör Çağdaş Atan ile yollar ayrıldı.

Trendyol Süper Lig ekibi TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktör Çağdaş Atan ile yollar ayrıldı.

Kulübün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörümüz Sayın Çağdaş Atan ile yaptığı görüşmeler neticesinde anlaşarak yollarını ayırma kararı almıştır. TÜMOSAN Konyaspor'a bugüne kadar verdiği emek ve katkılar için Sayın Çağdaş Atan'a teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

