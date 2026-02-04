Kemalistlere soruyoruz ama cevap yok! İskilipli Atıf Hoca vatana nasıl ihanet etti?

Hak ve hakikat davasının sembol şehitlerinden olan ve CHP tek parti diktasının gadrine uğrayan İskilipli Atıf Hoca ile gönül insanı Nakşibendi-Halidi şeyhi Mahmud Es’ad Coşan Hoca vefatlarının yıldönümünde rahmet ve dualarla yâd ediliyor.

Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, Akit TV'de ekrana gelen Manşetlerin Dili programında müstesna iki gönül insanı için rahmet diledi.

Karahasanoğlu programda yaptığı açıklamada dikkat çeken şu ifadeleri kullandı:

Gerek Esad Coşan Hocamıza gerek İskilipli Atıf Hocaya Allah'tan rahmet dileyelim.

İskilipli Atıf Hoca da belki de Cumhuriyetin kuruluşunda o şapka kanununu çıkarılması sonrasında İstiklal Mahkemeleri tarafından dar ağacında sallandırılan hocalarımızdan birisi olması hasebiyle belki de Kemalistlerin riyakarlıklarının da turnusol kağıdı olması açısından çok önemli.

'İskilipli Atıf Hoca vatana ihanetten idam edildi' diyorlar. Çok açık, çok net olarak onun o şapka risalesi ile ilgili yani şapka kanunu çıkmadan önce yazdığı bir risale ile ilgili olarak kendisinden savunma alıyorsunuz, yargılama yapıyorsunuz. Sonra da 'vatana ihanetten' diyorsunuz. Vatana nasıl ihanet etmiş? 'İngilizler ile anlaşma mı yapmış' diye soruyoruz. Yok.

'Al kardeşim sana İskilipli Atıf Hoca'nın ihanet belgesi' diyemiyorlar

'Yunanlılarla kol kola mı girmiş? Eşiyle birlikte Yunan başbakanının yanına almış, onunla bir fotoğraf mı vermiş?' diyoruz. 'Hayır' diyorlar.

'E peki nasıl vatana ihanet ettiğini ben merak ediyorum' diyorum. O Kemalistlerin, o tarihçilerin, o Atatürkçülerin hiçbirisinin çıkıp da aslanlar gibi 'al kardeşim sana İskilipli Atıf Hoca'nın ihanet belgesi' diyemiyorlar.

Bu çerçevede her iki hocamıza da Allah'tan rahmet diliyorum.