Eğitim Malatya’da okullar 1 gün tatil!
Eğitim

Malatya’da okullar 1 gün tatil!

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Malatya’da okullar 1 gün tatil!

Malatya’da 6 Şubat 2023 depremlerinin üçüncü yıl dönümü dolayısıyla kent genelindeki tüm okullarda eğitim ve öğretime 6 Şubat’ta 1 gün ara verilecek.

Malatya Valiliği, 6 Şubat 2023’te meydana gelen ve kentte büyük yıkıma yol açan depremlerin üçüncü yıl dönümü nedeniyle alınan kararı duyurdu.

 

Valiliğin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, 6 Şubat 2023'te Malatya'nın da etkilendiği deprem felaketinin üçüncü yıl dönümü olması dolayısıyla kabir ziyaretleri ve diğer etkinliklere katılımı kolaylaştırmak amacıyla 6 Şubat'ta eğitim ve öğretime kent genelinde 1 gün süreyle ara verileceği belirtildi. 

 

Açıklamada, "Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksamaması ve sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu, hizmetin gereği olarak ilgili birimler tarafından değerlendirilmek kaydıyla, anma programına katılacak, kabristan ziyareti yapacak kamu kurum ve kuruluşlarındaki birinci ve ikinci dereceden yakınlarını kaybeden çalışanlar 6 Şubat 2026 Cuma günü 1 gün idari izinli sayılacak." ifadesi kullanıldı.

