SON DAKİKA
Gündem Vahşetin belgesi sandıklardan çıktı! İsrail Gazze’ye 54 naaş ve parçalanmış uzuvlarla dolu 66 sandık gönderdi
Gündem

Vahşetin belgesi sandıklardan çıktı! İsrail Gazze’ye 54 naaş ve parçalanmış uzuvlarla dolu 66 sandık gönderdi

Vahşetin belgesi sandıklardan çıktı! İsrail Gazze’ye 54 naaş ve parçalanmış uzuvlarla dolu 66 sandık gönderdi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, işgalci İsrail'in insanlık dışı uygulamalarına bir yenisini daha eklediğini duyurarak dünya kamuoyunu dehşete düşüren bir açıklama yaptı. Yapılan resmi duyuruya göre; İsrail tarafından alıkonulan ve üzerinde hiçbir kimlik bilgisi bulunmayan 54 Filistinli şehidin naaşı ile kime ait olduğu belli olmayan insan vücudu kalıntıları ve kopmuş uzuvların bulunduğu tam 66 sandık, Uluslararası Kızılhaç Komitesi’ne ait araçlarla Şifa Tıp Kompleksi’ne teslim edildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, İsrail tarafından teslim edilen 54 Filistinlinin cenazesi ile insan vücuduna ait kalıntı ve uzuvların bulunduğu 66 sandığın, Kızılhaça ait araçlarla Şifa Tıp Kompleksi'ne ulaştırıldığı bildirildi.

 

Sağlık ekiplerinin ilgili yetkili kurum ve komitelerle işbirliği içinde, onaylanmış tıbbi prosedürler ve protokoller doğrultusunda cenazelerle derhal ilgilenmeye başladığı ifade edildi.

Bakanlık, teşhis amacıyla kamuoyuna sunulmasına hazırlık kapsamında, belirlenen prosedürlere uygun şekilde inceleme ve belgeleme çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

