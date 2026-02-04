Vahşetin belgesi sandıklardan çıktı! İsrail Gazze’ye 54 naaş ve parçalanmış uzuvlarla dolu 66 sandık gönderdi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, işgalci İsrail'in insanlık dışı uygulamalarına bir yenisini daha eklediğini duyurarak dünya kamuoyunu dehşete düşüren bir açıklama yaptı. Yapılan resmi duyuruya göre; İsrail tarafından alıkonulan ve üzerinde hiçbir kimlik bilgisi bulunmayan 54 Filistinli şehidin naaşı ile kime ait olduğu belli olmayan insan vücudu kalıntıları ve kopmuş uzuvların bulunduğu tam 66 sandık, Uluslararası Kızılhaç Komitesi’ne ait araçlarla Şifa Tıp Kompleksi’ne teslim edildi.