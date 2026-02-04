Yaşam tarzı belirliyor: Kanseri azaltan 14 altın kural

Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı tarafından yayımlanan bilimsel raporlar, günlük hayatta alınacak bazı basit önlemlerle kanser riskinin önemli ölçüde azaltılabileceğini gösteriyor.

Uzmanlar; sigara kullanımı, sağlıksız beslenme, hareketsiz yaşam, aşırı alkol tüketimi ve çevresel etkenlerin birçok kanser türünün ortaya çıkmasında belirleyici rol oynadığına dikkat çekiyor. Buna karşılık dengeli beslenme, düzenli hareket, zararlı alışkanlıklardan uzak durma ve erken teşhis amaçlı taramalar, kanserden korunmada en etkili yöntemler arasında yer alıyor.

Bu öneriler, bireylerin kendi sağlıklarını korumalarının yanı sıra uzun vadede toplum genelinde kanser yükünün azaltılmasına da katkı sağlamayı amaçlıyor. Uluslararası sağlık otoriteleri tarafından öne çıkarılan ve kanser riskini azaltmaya yardımcı olabilecek 14 temel öneri şöyle sıralanıyor:

1. Sigara içmeyin

Sigara kullanmamak ya da mevcut sigara alışkanlığını bırakmak, kanser riskini önemli ölçüde azaltır. Pasif içicilikten kaçınmak da en az bunun kadar önemlidir.

2. Pasif sigara dumanından uzak durun

Ev, araç ve kapalı alanlarda sigara dumanına maruz kalmak da kanser riskini artırır. Dumanlı ortamlardan mümkün olduğunca uzak durun.

3. Sağlıklı kiloyu koruyun

Fazla kilo ve obezite, birçok kanser türüyle ilişkilidir. Sağlıklı bir kiloya ulaşmak ve bunu korumak riski azaltır.

4. Düzenli hareket edin

Her gün fiziksel olarak aktif olmaya çalışın. Uzun süre hareketsiz kalmaktan kaçının. Düzenli hareket, kanser riskini düşüren önemli bir faktördür.

5. Bitkisel ağırlıklı beslenin

Sebze, meyve, tam tahıl ve baklagilleri daha sık tüketin. Kırmızı et ve işlenmiş et ürünlerini sınırlayın. Şekerli ve yağlı işlenmiş gıdalardan uzak durun.

6. Alkol tüketimini azaltın

Alkol kullanımı bazı kanser türleriyle doğrudan ilişkilidir. Hiç alkol tüketmemek en düşük riskli seçenektir.

7. Emzirmeyi destekleyin

Kadınların bebeklerini mümkün olduğunca uzun süre emzirmesi hem anne hem de bebek sağlığı açısından faydalıdır ve bazı kanser risklerini azaltabilir.

8. Güneşten ve UV ışınlarından korunun

Aşırı güneş ışığına maruz kalmaktan kaçının. Güneş kremi kullanın ve solaryum gibi yapay UV kaynaklarından uzak durun.

9. İş yerinde ve çevrede kanserojen maddelere dikkat edin

Kanser yapıcı maddelere maruz kalma riski varsa, gerekli önlemlerin alınmasını talep edin ve koruyucu ekipman kullanın.

10. Radon gazına karşı önlem alın

Radon gibi doğal gazlar evlerde bulunabilir. Yaşadığınız ortamda risk olup olmadığını kontrol ettirin ve gerekirse profesyonel destek alın.

11. Hava kirliliğini azaltmaya katkı sağlayın

Mümkün olduğunca toplu taşıma, bisiklet veya yürüyüşü tercih edin. İç mekânlarda kömür ve odun gibi hava kirliliğine yol açan yöntemlerden kaçının.

12. Kanserle ilişkili enfeksiyonlara karşı korunma

Bazı enfeksiyonlar kanser riskini artırabilir. Bu nedenle; HPV gibi aşıları yaptırmak, Hepatit B ve C, HIV ve Helicobacter pylori gibi enfeksiyonlar için test ve tedavi seçeneklerini değerlendirmek önemlidir.

13. Hormon tedavilerinde dikkatli olun

Menopoz döneminde hormon tedavisi düşünen kadınların, bu tedaviyi mümkün olan en kısa sürede ve doktor kontrolünde kullanması önerilir.

14. Düzenli kanser taramalarını ihmal etmeyin

Yaş ve cinsiyete göre önerilen taramaları düzenli yaptırmak, kanserin erken teşhis edilmesini ve tedavi başarısının artmasını sağlar.