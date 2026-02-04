  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Feti Yıldız’dan Terörsüz Türkiye açıklaması: Bu saatten sonra bu iş geriye dönmez! CHP’li Özel’in Hatay tiyatrosunda Atatürk maskeli provokasyon! İstemediğimiz ev diyerek nankörlükte sınır tanımadılar Karakutu çözüldü! İşte Libya uçağının Ankara'da düşme nedeni Kovan Afrikalı kovulan Yahudi rahatsız olan ABD! Savaş kapılarında bağırıyor ama onların derdi: Ankara’nın popülaritesi artmasın! İran yönetiminden Türkiye hazımsızlığı Meksika boyun eğdi! Haydut Trump suya da çöktü Acı haber az önce geldi! Şehit edildiler İsrail’de terör örgütü YPG’ye üst düzey ağırlama: El üstünde tuttular Destici’den CHP’nin barış konferansına tepki: Bu ülkede savaş mı var ki barış konferansı düzenliyorsun! Tek tek kapatılıyor! Terör örgütü YPG’ye dijital darbe
Aktüel Muş-Kulp karayolu yeniden ulaşıma açıldı
Aktüel

Muş-Kulp karayolu yeniden ulaşıma açıldı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Muş-Kulp karayolu yeniden ulaşıma açıldı

Muş’ta etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle geçici olarak ulaşıma kapatılan Muş–Kulp karayolu, ekiplerin aralıksız çalışmasıyla yeniden trafiğe açıldı.

Muş’ta yüksek kesimlerde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, tipi ve fırtına ulaşımı olumsuz etkiledi.

 

Olumsuz hava şartları nedeniyle güvenlik gerekçesiyle kapatılan Muş-Kulp karayolu, Karayolları ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı. Karayolları 113. Şube Şefliği ekipleri, kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu güzergahta aralıksız kar temizleme ve yol açma çalışması yürüttü. Tipi ve fırtınanın zaman zaman çalışmaları zorlaştırdığı bölgede ekipler, iş makineleri desteğiyle yolu ulaşıma hazır hale getirdi.

 

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Muş-Kulp-Diyarbakır karayolunun yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle seyahat güvenliği açısından geçici olarak trafiğe kapatıldığı hatırlatıldı. Açıklamada, kar temizleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından yolun yeniden trafiğe açıldığı bildirildi. Yetkililer, sürücülerin bölgede etkisini sürdüren olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini belirtti.

Şırnak'ta dev kaya parçası yolu yuttu! Beytüşşebap'ta ulaşım tamamen durdu
Şırnak'ta dev kaya parçası yolu yuttu! Beytüşşebap'ta ulaşım tamamen durdu

Yerel

Şırnak'ta dev kaya parçası yolu yuttu! Beytüşşebap'ta ulaşım tamamen durdu

O ilimizde 13 yerleşim yerine ulaşım kesildi
O ilimizde 13 yerleşim yerine ulaşım kesildi

Yerel

O ilimizde 13 yerleşim yerine ulaşım kesildi

3 ilde 53 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
3 ilde 53 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Gündem

3 ilde 53 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23