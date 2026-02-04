THY uçağında teknik arıza: Yolcu uçağı Hindistan'a acil iniş yaptı!

THY'nin Katmandu-İstanbul seferini yapan Airbus A330 tipi uçağı, sağ motorundaki teknik arıza sinyali nedeniyle Hindistan'ın Kolkata Havalimanı'na acil iniş yaptı. Yolcuların güvenli bir şekilde tahliye edildiği ve seyahatleri için yeni planlama yapıldığı açıklandı.

Türk Hava Yolları'nın (THY) Katmandu-İstanbul seferini gerçekleştiren uçağı, sağ motorundaki teknik arıza uyarısı üzerine tedbir amaçlı Hindistan'ın Kolkata Havalimanı'na iniş yaptı.

Katmandu’dan İstanbul’a gelmek üzere havalanan TK727 sefer sayılı Airbus A330 tipi uçağın kokpit ekibi, kalkıştan bir süre sonra sağ motora ilişkin teknik arıza uyarısı aldı.

Bunun üzerine uçağın kaptan pilotu, gerekli kontrollerin yapılması amacıyla Hindistan’ın Kolkata Havalimanı’na yönelme kararı aldı. Uçak, havalimanına emniyetle iniş yaptı.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "TK727 sefer sayılı Katmandu–İstanbul uçuşunu gerçekleştiren Airbus A330 tipi uçağımızda, kalkış sonrası sağ motora ilişkin bir teknik arıza uyarısı alınmıştır. Uçak, gerekli kontrollerin yapılması amacıyla Hindistan’ın Kolkata Havalimanı’na yönlendirilmiş ve emniyetle iniş yapmıştır." ifadelerini kullandı.

Üstün, Kolkata'da bekleyen yolcuların seyahatlerinin devamı için yeni uçuş planlamasının yapıldığını bildirdi.