SON DAKİKA
Gündem MHP'den ‘Öcalan’a umut hakkı’ açıklaması: Tüm partilerle uzlaştık!
Gündem

MHP'den ‘Öcalan’a umut hakkı’ açıklaması: Tüm partilerle uzlaştık!

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
MHP'den ‘Öcalan’a umut hakkı’ açıklaması: Tüm partilerle uzlaştık!

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında saat 14.00'te toplanan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda, daha önce gerçekleştirilen 4 toplantıda ele alınan ortak rapor çalışmaları yeniden değerlendirildi. Komisyon sonraki buluşmada rapora son şeklini vererek TBMM Başkanlığına sunacak. Toplantının ardından açıklama yapan MHP’li Feti Yıldız "Umut hakkı konusunda komisyona katılan tüm siyasi partilerle uzlaştık" dedi.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamada, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun hazırladığı rapora ilişkin, siyasi parti gruplarının temsilcilerini kabul ettiği belirtildi. Kurtulmuş'un, komisyon üyesi parti gruplarının temsilcileriyle bugüne kadar 5 toplantı gerçekleştirdiği bildirilen açıklamada, "Bu toplantılarda partilerin hazırladığı raporlar çerçevesinde belirlenen konular, detaylı ve titiz bir şekilde değerlendirilmeye devam edildi. Önümüzdeki günlerde gerçekleştirilmesi planlanan komisyon toplantısında rapora nihai şekli verilerek oylanacak ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulacak" ifadelerine yer verildi.

TÜM SİYASİ PARTİLERLE UZLAŞTIK

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, toplantı sonrası yaptığı açıklamada "Umut hakkı konusunda komisyona katılan tüm siyasi partilerle uzlaştık, raporda olacak" ifadelerini kullandı.

 

