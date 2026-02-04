Canavar kardeşlerin Müslüman nefreti kan davası başlattı: Kız kardeşlerini ve eniştelerini kürekle öldürdüler!

Hindistan polisi, 19 yaşındaki Hindu kadın Kajal ile 27 yaşındaki Müslüman Muhammed Arman'ın cesetlerini 21 Ocak'ta Uttar Pradeş eyaletine bağlı Moradabad kentinin Umri köyü yakınlarında bir nehir kıyısında toprağa gömülü halde buldu.

Polisi çiftin iki gün önce kürekle dövülerek öldürüldüğünü ve öldürülen Hindu kadının üç kardeşinin cinayet suçlamasıyla gözaltına alındığını duyurdu.

Eyalet polisi olayın bir "namus cinayeti" olabileceğini belirterek, cinayetin kadının farklı bir inançtan biriyle ilişki yaşaması nedeniyle işlendiğini açıkladı.

Umri köyünde yaklaşık 400 Hindu ve Müslüman ailenin birlikte yaşadığı, şimdiye kadar dini temelli bir gerginlik yaşanmadığı öğrenilirken köy sakinlerinden Mahipal Saini, Kajal ile Arman arasındaki ilişkinin köydeki farklı inançlara mensup ilk birliktelik olduğunu ve cinayetin bölgede endişeye yol açtığını belirtti.

KÖY POLİS KARARGAHINA ÇEVRİLDİ

Öte yandan, polis, olayın ardından köyde olası dini gerilimleri önlemek amacıyla güvenlik önlemlerinin artırıldığını, günlük yaşamın ise yavaş yavaş normale döndüğünü bildirdi.

Hindistan Ulusal Suç Kayıt Bürosunun (NCRB) verilerine göre, ülkede 2014'te 18 olarak kaydedilen namus cinayeti sayısı, 2023'te 38'e yükseldi. Ancak insan hakları savunucuları, birçok vakanın sıradan cinayet olarak kayıtlara geçmesi nedeniyle gerçek sayının yüzlerle ifade edildiğini savunuyor.

Uzmanlar, Hindistan'da evliliklerin büyük çoğunluğunun hala aileler tarafından aynı kast ve inanç içinde düzenlendiğini, bu kalıpların dışına çıkan çiftlerin ciddi baskılarla karşılaştığını belirtiyor.