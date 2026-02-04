Hani Türkiye figürandı! Hani federasyon geliyordu! Müsavvat Dervişoğlu çuvalladığını itiraf etti

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun partisinin TBMM’deki grup toplantısında iki hafta içinde yaptığı farklı açıklamalar dikkatlerden kaçmadı.

Dervişoğlu, 21 Ocak’taki partisinin TBMM’deki grup toplantısında Bütün maskeler düştü" ifadelerini kullandı ve Suriye'de federatif bir yapıya doğru gidildiğini iddia etti. Dervişoğlu, “Bu senaryoda Türkiye’ye biçilen rol figüranlıktır. İhanet sürecini tezgâhlayanlar, halen Öcalan’a büyük bir rol atfediyor, 'kurucu önder' diye referans veriyor. Bize karşı mangalda kül bırakmazken, mangalda yakılan silahlardan medet umuyorlar "ifadelerini kullanmıştı.

“GERİSİ, SONRADAN YAZILMIŞ MASALLARDIR”

İYİ Parti lideri bugünkü konuşmasında ise bambaşka ifadeler kullandı.

Suriye'deki gelişmelere değinen Dervişoğlu, sahadaki gelişmelerin yıllardır uyardıkları bir hakikati bütün çıplaklığıyla ortaya koyduğunu söyledi.

Dervişoğlu, Şam yönetimiyle terör örgütü YPG arasında varılan mutabakatın doğru okunması gerektiğini, eğer alınan bir mesafe varsa bunun ne Öcalan'la kurulan muhataplığın ne de iç siyasete malzeme yapılan söylemlerin ürünü olduğunu belirtti.

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, ortaya çıkan sonucun Türk güvenlik bürokrasisinin kararlılığı ve askeri seçeneklerin masada tutulması sayesinde gerçekleştiğini söyledi.

Türkiye'nin bekası adına elde edilen kazanımların terörist başının yahut yeni yetme Apocuların dahliyle elde edilmediğinin açık olduğunu dile getiren Dervişoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"PKK'nın ve YPG'nin geri adımı, askeri baskı sonucu gelmiştir. Gerisi, sonradan yazılmış masallardır. PKK'yı Suriye'de siyasal makyajla yeniden üretmeye çalışan hiçbir modele ve açılıma göz yummayın. PKK'yı tam ve kalıcı biçimde ezecekken onu dolaylı yollarla yeniden ayağa kaldıracak hiçbir siyasal manevraya izin vermeyin. Suriye'de yapılması gereken bellidir. Terör örgütünün askeri ve siyasi kapasitesi bir daha dirilemeyecek şekilde tasfiye edilmelidir. Elinde askerimizin kanı olan unsurların devlet yapıları içine sızmasına asla müsaade edilmemelidir."