SON DAKİKA
Dünya Mısır lideri Sisi'den Yunanistan'ı hüsrana uğratan Türkiye sözleri
Dünya

Mısır lideri Sisi'den Yunanistan'ı hüsrana uğratan Türkiye sözleri

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Mısır lideri Sisi'den Yunanistan'ı hüsrana uğratan Türkiye sözleri

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile düzenlediği ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunan Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Yunanistan'ı hüsrana uğratan ifadeler kullandı, Sisi, 'Bu işbirliğini derinlemesine pekiştirmemiz lazım ki (bölgede) sürdürülebilir siyasi çözümlere bir an önce ulaşabilelim' dedi. Sisi ayrıca, Türkiye ile hem bölgesel hem uluslararası iki ülkeyi ilgilendiren konularda işbirliğini artıracaklarını dile getirdi.

Sisi, ülkesinin başkenti Kahire'deki Al-İttihadiye Sarayı'nda resmi törenle karşıladığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile heyetler arası ve ikili görüşmenin ardından bir dizi ikili anlaşmaya imza attı.

Liderler, görüşmelerin ve imza törenin ardından basın toplantısı düzenledi.

Mısır Cumhurbaşkanı, Türkiye ile olan çeşitli alanlardaki işbirliğine dikkati çekerek, "Mısır, Afrika Kıtası'nda Türkiye'nin birinci ortağı sayılır. İki ülke arasında 9 milyar dolar olan Ticaret hacmini 15 milyar dolara çıkarmak için çalışıyoruz, hedefimiz bu." diye konuştu.

 

"İŞBİRLİĞİNİ DERİNLEMESİNE PEKİŞTİRMEMİZ LAZIM"

Orta Doğu'daki duruma ilişkin Sisi, "Bölgemiz çok hızlı bir şekilde krizlere ve çalkantılara gebe kalıyor. (Mısır-Türkiye) Bu işbirliğini derinlemesine pekiştirmemiz lazım ki (bölgede) sürdürülebilir siyasi çözümlere bir an önce ulaşabilelim" ifadesini kullandı.

İşbirliği geliştirmenin önemine vurgu yapan Sisi; Türkiye, Mısır, Katar ve ABD'nin çabalarıyla Gazze'de ateşkes ilan edildiğini hatırlattı.

Mısır Cumhurbaşkanı "Gazze'de şimdi önemli olan insani yardımların bir an önce bölgeye ulaştırılmasıdır. Bu arada sükunetin sağlanması büyük önem taşımaktadır. Uluslararası ve Birleşmiş Milletler kararları doğrultusunda iki devletli çözüm ve Filistin devletinin kurulması son derece önemlidir. Filistinlilere karşı uygulanan tüm tek taraflı uygulamalar sona erdirilmeli ve başta Kudüs olmak üzere kutsal mekanlar korunmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

 

"ERDOĞAN'IN DA DİPLOMATİK ÇABALARI SÜRMEKTE"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Sudan'daki gelişmeleri ele aldıklarını aktaran Sisi, "Sudan'ın devlet kurumlarının bütünlüğünün korunması önemli. Erdoğan'ın da diplomatik çabaları sürmekte, Sudan'ın birliği ve dirliğinin korunması önemlidir." şeklinde konuştu.

Sisi, ülkesinin Somali'nin bölünmesine karşı olduğunun altını çizerek, Libya'da da istikrarın sağlanmasının önemine vurgu yaptı.

 

SURİYE'DE VARILAN ANLAŞMA

Suriye'deki duruma ilişkin Sisi, "Mısır, Suriye'nin birliğini ve egemenliğini desteklemektedir. Son olarak hükümetle SDG arasında bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşmaların ve çabaların tüm kesimlerin haklarını korumasını umuyoruz." dedi.

İran'daki gelişmelere değinen Sisi, "İran'daki gelişmeleri de ele aldık. Mısır, İran'da nükleer dosyanın bir çözüme varılması, ülkede ve bölgede barışın sağlanması gerekiyor." diye konuştu.

"KARDEŞİM ERDOĞAN, MISIR'IN EN AZİZ MİSAFİRİDİR"

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, "Türkiye ile hem bölgesel hem uluslararası iki ülkeyi ilgilendiren konularda işbirliğini artıracağız. 3. toplantımız Ankara'da olacak. Kardeşim Erdoğan, Mısır'ın en aziz misafiridir, ilişkilerimizin daha iyi düzeye ulaşmasını, bölgemizde barış ve istikrarın egemen olmasını Allah'tan temenni ederim." ifadelerini kullandı.

