ABD'den flaş İran açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio; İran ile ilgili açıklamalar yaptı.

Rubio, İran ile yapılacak görüşmelerin yeri konusunda halen çalıştıklarını belirterek, İran ile görüşmelerin anlamlı bir noktaya ulaşabilmesi için bunun balistik füze konusunu da içermesi gerektiğini ifade etti.