Savcıları Tehdit Eden CHP'li Gökhan Günaydın'ın Kirli Arşivi Patladı: Ödülü FETÖ İmamından Almış!
Milli iradeye ve yargı mensuplarına yönelik küstah açıklamalarıyla tepki çeken CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın, karanlık geçmişi gün yüzüne çıktı. "CHP iktidarında savcıların, hakimlerin rozetlerini sökeceğiz" diyerek yargıyı hedef alan Günaydın'ın, terör örgütü lideri Fetullah Gülen'in onursal başkanı olduğu Rumi Forum'dan ödül aldığı ortaya çıktı.
Tehdit Savuran Dilin Altından Terör Bağlantısı Çıktı
Yargı mensuplarını açıkça tehdit ederek kaos planları yapan CHP'li Günaydın'ın, ABD'de firari FETÖ imamı Emre Çelik ile samimi görüntüleri kirli ittifakı bir kez daha gözler önüne serdi. Türk yargısını vesayet altına alma hayalleri kuran bu zihniyetin, icazeti nereden aldığı tescillenmiş oldu.
Rumi Forum Maskesi Altında FETÖ Ödülü
Haberde yer alan çarpıcı detaylara göre:
- FETÖ İmamıyla Yan Yana: Gökhan Günaydın, firari FETÖ imamı Emre Çelik'in elinden ödül alırken görülüyor.
- Onursal Başkanı Teröristbaşı: Ödülün verildiği Rumi Forum adlı kuruluşun onursal başkanlığını bizzat teröristbaşı Fetullah Gülen yürütüyor.
- CHP-FETÖ Hattı: Savcıları tehdit eden Günaydın'ın, örgütün ABD'deki yapılanmasıyla olan bu derin diyaloğu kamuoyunda büyük infiale neden oldu.
Millet Soruyor: Rozetleri Kimin Adına Sökeceksiniz?
Kendi geçmişindeki bu karanlık sayfaları gizleyerek millî yargıya dil uzatan Günaydın'a sosyal medyadan tepki yağdı. Vatandaşlar, "Savcıların rozetini sökmek için talimatı bu ödülü aldığınız okyanus ötesindeki efendilerinizden mi aldınız?" sorusunu yöneltiyor. CHP yönetiminin, terör örgütü iltisaklı bu isimler hakkında bir işlem yapıp yapmayacağı ise merak konusu.
