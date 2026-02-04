  • İSTANBUL
Kalpte gizli eşik: Kalp riski erkeklerde daha erken başlıyor

ABD’de yapılan uzun soluklu bir araştırma, kalp-damar hastalıkları riskinin erkeklerde 35 yaş civarında hızla arttığını, kadınların ise benzer risk düzeyine yıllar sonra ulaştığını ortaya koyarken, uzmanlar her iki cinsiyet için de erken taramanın hayati önem taşıdığına dikkat çekiyor.

ABD’de yapılan uzun soluklu bir araştırma, erkeklerde kalp krizi riskinin 30’lu yaşların ortasında belirgin şekilde artmaya başladığını ortaya koydu. Uzmanlar, taramaların daha erken yaşta yapılmasının risk faktörlerini zamanında tespit ederek önleyici adımlar için kritik olduğunu vurguluyor.

Araştırmacılar, 1980’lerin ortasında başlatılan çalışmada 18-30 yaş aralığında ve sağlıklı olan 5 bin 112 kişinin sağlık verilerini ortalama 34 yıl boyunca izledi. Bu takip sürecinde kalp-damar hastalıklarıyla birlikte inme ve kalp yetmezliği gibi vakalar da değerlendirildi.

KRİTİK EŞİK 35 YAŞ

Çalışmanın verilerine göre, erkeklerde kalp-damar hastalıklarına ilişkin risk artışı 35 yaşından itibaren hızlanıyor. Bu farkın büyük bölümünün, kalp krizlerinin en yaygın nedeni olan koroner kalp hastalığından kaynaklandığı belirtildi. Koroner kalp hastalığında, damarlarda yağ birikmesi kan akışını engelleyerek kalp krizi riskini artırıyor.

Northwestern Üniversitesi’nden epidemiyolog Alexa Freedman, kalp hastalıklarının yıllar içinde geliştiğini belirterek, “Kalp hastalığı onlarca yıl içinde oluşur ve erken belirtiler, genç yetişkinlikte tespit edilebilir” değerlendirmesinde bulundu.

ERKEKLER KADINLARDAN YILLAR ÖNCE RİSK SEVİYESİNE ULAŞIYOR

Araştırma, erkeklerin kardiyovasküler hastalıklarda yüzde 5’lik görülme oranına kadınlardan ortalama 7 yıl önce ulaştığını gösterdi.

İNME RİSKNDE CİNSİYET FARKI YOK

Verilere göre inme riskinde kadın ve erkekler arasında belirgin bir fark gözlenmedi. Kalp yetmezliğiyle ilgili risk farkının ise ilerleyen yaşlarda daha net hale geldiği aktarıldı. Araştırmacılar, çalışmanın katılımcılarının son takipte 65 yaş altında olduğunu ve felç ile kalp yetmezliğinin genellikle daha ileri yaşlarda geliştiğini hatırlattı.

