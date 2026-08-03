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Dünya Trump’tan İran açıklaması! Müzakere masası yeniden kuruluyor
Dünya

Trump’tan İran açıklaması! Müzakere masası yeniden kuruluyor

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Trump’tan İran açıklaması! Müzakere masası yeniden kuruluyor

ABD Başkanı Donald Trump, İran’la askıya alınan görüşmelerin 3 Ağustos Pazartesi günü yeniden başlayacağını duyurdu. Hürmüz Boğazı ile İran’ın nükleer programını kapsayacak bir anlaşmaya kısa sürede ulaşılabileceğini söyleyen Trump, planlanan geniş çaplı saldırının bölge ülkelerinin talebi üzerine durdurulduğunu açıkladı.

New Jersey’den Washington’a dönerken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, ABD ile İran arasındaki gerilime ve yeniden başlatılması planlanan diplomatik temaslara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İran’a yönelik askeri harekât seçeneğinin rafa kaldırıldığını belirten Trump, tarafların müzakere yoluna döneceğini söyledi. Görüşmelerin pazartesi öğleden sonra başlayacağını aktaran ABD Başkanı, sürecin nasıl ilerleyeceğinin yapılacak temasların ardından görüleceğini ifade etti.

ABD Başkanı Trump, New Jersey'den Washington'a dönerken uçakta basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Trump, planlanan saldırıyı rafa kaldırdıktan sonra ABD-İran görüşmelerinin 3 Ağustos Pazartesi günü yeniden başlayacağını açıkladı.

ABD Başkanı ayrıca, Hürmüz Boğazı'nın açılması ve İran'ın "nükleer silahsızlandırılması" konusunda yakında bir anlaşmaya varılabileceğine dair iyimserliğini dile getirdi.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar ve İran ile yapılan görüşmelerin kendisini bu hafta sonu planladıkları "büyük çaplı saldırıyı" durdurmaya sevk ettiğini anlatan Trump, "Bu, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük saldırı olacaktı. Ancak bizden bunu yapmamamızı istediler. Lütfen bunu yapmayın dediler; komşuları da aynı şeyi söyledi." şeklinde konuştu.

"Şu anda yaptığımız şey, onlarla müzakereler yoluyla görüşmek. Yarın öğleden sonra başlayacak ve sonra neler olacağını göreceğiz." yorumunu yapan Trump, bir anlaşma yapmak ve birçok "insanın hayatını kurtarmayı" çok istediğini söyledi.

Trump, İran'la anlaşma konusunda iyimser olduğuna işaret ederek, "Bunu yapmamızı istemediler ve açıkçası Suudi Arabistan da istemedi. Hürmüz Boğazı ve nihayetinde (İran'ın) nükleer silahsızlanması ile ilgili bir anlaşmanın çok yakında sağlanacağını düşünüyorlar." değerlendirmesini yaptı.

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