0553 313 94 23

Trump'tan ilginç mesaj: Onları Rusya ve İran için de öldürüyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'de çok az sayıda DEAŞ mensubu kaldığını ifade ederek, 'Rusya, İran, Suriye, Irak ve diğer ülkeler için DEAŞ'lıları öldürüyoruz. Artık bir noktada kendi insanımızı eve getirmek istiyoruz' dedi.

19 Ocak 2019 Cumartesi 23:26
Trump'tan ilginç mesaj: Onları Rusya ve İran için de öldürüyoruz

ABD Başkanı Trump, Suriye'nin Münbiç ilçesindeki bombalı saldırıda hayatını kaybeden Amerikalıların aileleriyle görüşmek üzere Beyaz Saray'dan ayrılırken Suriye'deki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Saldırıda ölen Amerikalıların aileleriyle görüşmenin kendisi için zor bir durum olduğunu belirten Trump, DEAŞ'ı mağlup etmelerinin önemine vurgu yaptı.

"Rusya'nın, İran'ın, Suriye'nin en kötü düşmanı DEAŞ" 

Görevi devraldığında Suriye'de DEAŞ'ın birçok yerde etkin olduğunu kaydeden ve kendi yönetiminin terör örgütüne karşı ciddi bir başarı kazandığını savunan Trump, şunları söyledi:

"Peki biz kimin için DEAŞ'lıları öldürüyoruz? Rusya'nın, İran'ın, Suriye'nin en kötü düşmanı DEAŞ. Dolayısıyla bizimle her zaman aynı fikirde olmayan insanlar için DEAŞ mensuplarını öldürüyoruz. Ayrıca (DEAŞ'ı yenerek) Esed'e de büyük bir iyilik yaptık."

"DEAŞ'ı yüzde 99 oranında yok ettik"

Suriye'de DEAŞ'ı yüzde 99 oranında yok ettiklerini öne süren Trump, son üç haftada örgüte karşı ciddi saldırılar gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

"Artık bir noktada kendi insanımızı eve getirmek istiyoruz"

Trump, "Rusya, İran, Suriye, Irak ve diğer ülkeler için DEAŞ'lıları öldürüyoruz. Artık bir noktada kendi insanımızı eve getirmek istiyoruz. Bunu seçim kampanyamdan bu yana söylüyorum." ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 23:26
  1. iran
  2. abd
  3. rusya
  4. ırak
  5. suriye
  6. çekilme
  7. trump
  8. DEAŞ
  9. DÜNYA Haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Macaristan'da hapis cezasına çarptırılan Suriyeli serbest
    1. Macaristan'da hapis cezasına..
    2. GÜNCELLEME - Fransa'da "sarı..
    3. Erdoğan kızı istedi, aynı akşam nişan..
    4. Yargıtay'dan emsal karar! Artık..
    5. Cezayir'de cumhurbaşkanlığı seçimi..
    6. ABD'de on binler Kadınlar Yürüyüşü'nde..
    7. Trump'tan ilginç mesaj: Onları Rusya..
    8. Muğla'da 3 araç çarpıştı: 5 yaralı
    9. Sudan'daki gösterilerle ilgili..
    10. "Büyük bir gayretle zafere koşacağız"
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan istedi, Vali..
    12. Sırbistan'da hükümet karşıtı..
    13. GÜNCELLEME- Avcılar'da fabrika yangını
    14. AK Parti Batman Aday Tanıtım Toplantısı
    15. "Şeyh Edebali, İnsanı Yaşatanlar..
    16. Mansur Yavaş'tan 2014 seçimleri için..
    17. Türkiye'den Meksika'ya taziye mesajı
    18. İnteraktif opera şovu izleyiciyle..
    19. "Don Kişot" operasının prömiyeri..
    20. Türk hackerlardan Türk ve İslam..
    HDP belediye başkan adayları 2019 listesi
    HDP belediye başkan adayları 2019 listesi
    Nihat Hatipoğlu rektör oldu
    Nihat Hatipoğlu rektör oldu
    Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehruze teyzeyle telefonda görüştü
    Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehruze teyzeyle telefonda görüştü
    Saadet Partisi'nde büyük yenilik! Partinin ismi, logosu, amblemi...
    Saadet Partisi'nde büyük yenilik! Partinin ismi, logosu, amblemi...
    Kocaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na: İzmir'i terk etmek zorunda kalırım
    Kocaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na: İzmir'i terk etmek zorunda kalırım

    Günün Karikatürü

    20 Ocak 2019
    Günün âyet ve hadisi
    Günün âyet ve hadisi
    Türkiye'den kritik anlaşma! İmzalar atıldı
    Türkiye'den kritik anlaşma! İmzalar atıldı