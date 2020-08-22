Trump’tan ilginç Erdoğan çıkışı: Liderler beni arayıp bunu söylüyor

ABD Başkanı Donald Trump, seçim çalışmaları için ABD’nin Pensilvanya eyaletinin Old Forge kentini ziyaret etti.

Düzenlediği mitingle bölge halkına hitap eden Trump, ABD’nin yeniden saygı duyulan bir ülke olduğunu savunarak ilginç açıklamalarda bulundu.

ABD’li başkan adaylarının son zamanlarda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üzerinden seçim çalışmaları yaptığı gözlenirken, Trump bu modayı yine bozmadı.

Mitingte Trump, “Biz ülkenin lideri beni arayarak çok iyi anlaştığım Trükiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmemi istedi” dedi. Bu talebin üzerine Trump, “Sen neden görüşmüyorsun?” diye sorduğunu belirtti. Söz konusu liderin kendisine, “Onun saygı duyduğu tek lider sensin” dediğini ileri sürdü.

Daha önce de söyledi

Trump geçtiğimiz günlerde bir televizyon programına katılmış ve benzer ifadeler kullanmıştı. ABD Başkanı, ülke liderlerinin kendisine, “Erdoğan bir tek seni dinler, bizi dinlemiyor” dediğini iddia etmişti.

Yeri geldiği zaman ABD’ye meydan okuyan ve dik duruşunu bozmayan Erdoğan’ın, “bir tek Trump’ı dinlediği” fikrinin gülünçlüğü gözlerden kaçmadı.