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Dünya Trump'tan Erdoğan ile ilgili yeni açıklama
Dünya

Trump'tan Erdoğan ile ilgili yeni açıklama

Son zamanlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili övgü dolu sözler sarfeden Trump’ın yeni bir açıklama daha geldi. Rahip Brunson'un serbest bırakılmasından dolayı Türkiye'ye minnettar olduklarını belirten ABD Başkanı "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çok iyiydi." İfadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-08-25 08:54:00 - 2020-08-25 08:55:24
Trump'tan Erdoğan ile ilgili yeni açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Amerikan siyasetinin gündeminde. Başkan adayı Joe Biden’in Türkiye ve Erdoğan ile ilgili küstah sözlerinin ardından ABD Başkanı Donald Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Birinci sınıf satranç oyuncusu" demişti.

Trump Erdoğan ile ilgili övgü dolu sözlerine bir yenisini daha ekledi.

Cumhuriyetçi Parti Kurultayının ilk gününde yayınlanması amacıyla Beyaz Saray'da, daha önce farklı ülkelerde tutuklu ya da rehin bulunan 6 Amerikan vatandaşı ile görüşen Trump’ın konuştuğu isimler arasında rahip Andrew Craig Brunson da bulundu. Brunson İzmir'de PKK ve FETÖ adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada, "örgüte yardım" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

"Erdoğan çok iyiydi"

Brunson’un suçsuz olduğunu iddia eden Trump "Şunu söylemeliyim ki, Cumhurbaşkanı Erdoğan çok iyiydi. Erdoğan ile birkaç konuşma yaptıktan sonra onunla anlaştık. Bunun için minnettarız ve Türk halkına da minnettarız. Anladığım kadarıyla sen de minnettarsın." İfadelerini kullandı.

Trump’ın sorusu üzerine söz alan Brunson ise "Türk halkını seviyoruz." dedi.

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