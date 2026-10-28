17 yıl okula gitmeden 248 bin euro maaş aldı! Gerçek yıllar sonra ortaya çıktı

Almanya'da yıllarca fark edilmediği belirtilen bir öğretmenin dosyası yargıya taşındı.

Duisburg Savcılığı, 2009 yılından bu yana hastalık izninde bulunan 62 yaşındaki meslek yüksekokulu öğretmeni hakkında dolandırıcılık ve sahtecilik suçlamalarıyla iddianame hazırlandığını açıkladı.

Duisburg Yüksek Eyalet Mahkemesi'ne sunulan iddianamede öğretmen, 10 ayrı dolandırıcılık ve iki sahtecilik vakasıyla suçlandı.

17 YIL BOYUNCA OKULA GİTMEDİ

Savcılığın iddiasına göre öğretmen, 2009 yılından itibaren çeşitli gerekçelerle hastalık raporları almaya başladı.

Bu süreçte görev yaptığı eğitim kurumunun hem yönetimi hem de personel kadrosu değişti. Öğretmenin de kurumla herhangi bir iletişim kurmadığı belirtildi.

İddianameye göre yönetimde yaşanan değişiklikler nedeniyle öğretmenin uzun yıllardır görevine gelmediği fark edilmedi.

2025'TE DOSYALAR İNCELENİNCE ORTAYA ÇIKTI

Şaşırtıcı durumun ancak 2025 yılında ilçe eğitim müdürlüğünün personel özlük dosyalarını incelemesi sırasında ortaya çıktığı belirtildi.

Yapılan incelemede öğretmenin hâlâ kurum kadrosunda bulunduğu ancak 17 yıldır okula gitmediği tespit edildi.

Öğretmenin hastalık izninde bulunduğu dönem boyunca maaş almaya devam ettiği ve kendisine toplam 248 bin euro ödeme yapıldığı belirtildi.

SAVCILIK: ÇALIŞABİLECEK DURUMDAYDI

Savcılık, öğretmenin fiziksel olarak görevini yerine getirebilecek durumda olduğunu ileri sürdü.

İddianamede öğretmenin Mart 2021 ile Mart 2025 arasında 10 kez uzun süreli iş göremezlik raporu sunduğu belirtildi.

2021'den önceki dönemle ilgili olası suçlamaların ise zamanaşımı nedeniyle soruşturma kapsamına alınmadığı aktarıldı.

OKUL DIŞINDA HER YERDE ÇALIŞMIŞ

Dosyadaki en dikkat çekici iddialardan biri ise öğretmenin hastalık izninde bulunduğu sırada başka işler yapması oldu.

İddianameye göre öğretmen, okuldaki görevine devam edemeyeceğini bildirdiği dönemde alternatif tıp uzmanı olarak çalıştı.

Savcılık ayrıca öğretmenin mesleki yeterliliğini kanıtlamak amacıyla sahte belgeler hazırladığını ileri sürdü.

SAHTE DALGIÇ SERTİFİKASI DA ÇIKTI

Soruşturma sırasında öğretmenin sahte olduğu ileri sürülen bir dalgıç sertifikası kullandığı da belirlendi.

Mart 2026'da Duisburg'daki evine düzenlenen baskında öğretmenin bulunamadığı, ancak dijital materyallerine el konulduğu belirtildi.

Temmuz 2026'da ise öğretmen hakkında zorunlu emeklilik işlemleri başlatıldı.

Duisburg Yüksek Eyalet Mahkemesi'nin iddianameyi kabul etmesi halinde 62 yaşındaki öğretmenin dolandırıcılık ve sahtecilik suçlamalarıyla yargılanması bekleniyor.