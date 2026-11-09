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Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar?

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar?

Döviz kurlarında hareketlilik devam ediyor. Yeni günde Dolar 49,85 liradan, euro 55,40 TL seviyelerinden işlem görüyor. İşte güncel döviz kurları ve piyasalardaki son durum…

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Foto - Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar?

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki hareket bugün de devam ediyor.

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Foto - Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar?

Yatırımcılar, iş insanları ve vatandaşlar, dolar ve Euro’daki son değişimleri yakından takip ediyor.

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Foto - Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar?

Yeni günde Dolar/TL 49,8300 (alış) 49,8500’dan (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla

#4
Foto - Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar?

55,4000 TL seviyelerinde seyrediyor.

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Foto - Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar?

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Yorumlar

Vay vay

Dolar 50 lirayı aştı...
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