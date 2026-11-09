Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar?
Döviz kurlarında hareketlilik devam ediyor. Yeni günde Dolar 49,85 liradan, euro 55,40 TL seviyelerinden işlem görüyor. İşte güncel döviz kurları ve piyasalardaki son durum…
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Döviz kurlarında hareketlilik devam ediyor. Yeni günde Dolar 49,85 liradan, euro 55,40 TL seviyelerinden işlem görüyor. İşte güncel döviz kurları ve piyasalardaki son durum…
İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki hareket bugün de devam ediyor.
Yatırımcılar, iş insanları ve vatandaşlar, dolar ve Euro’daki son değişimleri yakından takip ediyor.
Yeni günde Dolar/TL 49,8300 (alış) 49,8500’dan (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla
55,4000 TL seviyelerinde seyrediyor.
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