Trump'tan dikkat çeken sözler: Pek varmış gibi görünmüyor

ABD Başkanı Donald Trump, Belarus'taki gösterilerin "barışçıl" bulduğunu söyleyerek, demokrasinin mühim bir kelime olduğunu ama Belarus'ta çok fazla demokrasinin var gibi gözükmediğini ileri sürdü.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği açıklamasında, Belarus'taki gösteriler ve ülkedeki son gelişmeler hakkında değerlendirmeler yaptı.

Ülkelerde 'demokrasinin' olduğunu görmeyi sevdiğini söyleyen Trump, demokrasinin mühim bir kelime olduğunu, Belarus'ta çok fazla demokrasinin var gibi gözükmediğini ifade etti.

Başkan Trump, Belarus'taki duruma ilişkin birçok kişi ile iletişim halinde olduklarını belirterek, uygun bir zamanda bu mevzuyu Rusya ile de konuşacaklarını vurguladı.

Trump, Belarus'ta düzenlenen gösteriler konusunda ortada kesinlikle büyük bir gösteri olduğunu ve bunların ABD'dekinin aksine gayet barışçıl göründüğünü söyledi.

Trump duyurdu: Kararname imzalayacağım

Trump, kadınların oy kullanma hakkına sahip olması konusunda mücadele veren ve oy kullanırken yakalandığı için "seçim kurallarını çiğnemekle" itham edilen Susan B. Anthony için günün ilerleyen saatlerinde bir kararname imzalayacağını da bildirdi.

Belarus'ta yaşanan protestolar

Belarus Merkez Seçim Komisyonu, 9 Ağustos tarihinde yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini Aleksandr Lukaşenko'nun yüzde 80,1 oyla kazandığını, en yakın rakibi Svetlana Tikhanovskaya'nın oylarının ise yüzde 10,12'de kaldığını bildirmişti. Sonuçların açıklanmasının ardından ülkede protesto gösterileri patlak vermişti.

Belarus Sağlık Bakanı Vladimir Karanik, dün gerçekleştirdiği açıklamada, geçen hafta içerisinde protesto gösterileri sırasında 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 3’ü ağır yaralı olmak üzere 158 kişinin hastanelerde tedavi görmeye devam ettiğini açıklamıştı.

Belarus İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Olga Çemodanova, dün, izinsiz protesto gösterilerinde gözaltına alınanların büyük çoğunluğunun serbest bırakıldığını söylemişti.

Muhalefet, "hile karıştırıldığı" iddiası ile seçim sonuçlarını reddederek üst mahkemeye itiraz edeceklerini duyurmuştu.