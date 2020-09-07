Trump'tan bomba Pentagon açıklaması: Onlar savaştan başka bir şey istemiyor

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, ülke ekonomisini ve gündemi değerlendirdi, gazetecilerin sorularını cevapladı.

Başkan Trump, ABD tarihindeki en hızlı ekonomik toparlanmanın ortasında olduklarını söyledi.

Aşı için tarih verdi

ABD Başkanı Trump, Demokratlar yönetimde olsaydı aşı çalışmalarının 2-3 yıl uzayacağını belirterek, kendilerinin çok iyi çalıştıklarını ve koronavirüs aşısının çok yakın bir zamanda Ekim sonu gibi hazır olacağını belirtti.

"Pentagon'un başındakiler savaş istiyor"

Başkan Trump, yönetim süresince Orta Doğu'daki savaşlara son verdiklerini ve DEAŞ elebaşı Ebu Bekir El-Bağdadi'yi öldürdüklerini vurgulayarak, merikan askerlerinin kendisini sevdiğini ancak büyük olasılıkla Pentagon'un başındakilerin sevmediğini belirterek, Pentagon'u yönetenlerin savaştan başka bir şey istemediğini söyledi. Trump herkesin mutlu kalmasını istediğini belirterek sonu gelmez savaşlardan çekildiklerini açıkladı.

Amerikan askerlerine hakaret ettiği iddialarına ilişkin açıklamada bulunan Trump, bu iddianın büyük bir utanç olduğunu ve kimsenin kendisi kadar askerleri sevmediğini söyledi.