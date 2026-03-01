  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Onu bazıları hala anlayamadı! Erbakan Hoca İran'ı yıllar önce böyle uyarmış
Gündem

Onu bazıları hala anlayamadı! Erbakan Hoca İran’ı yıllar önce böyle uyarmış

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Merhum Başbakan Necmettin Erbakan’ın 2009’daki İran ziyareti sırasında kaydedilen görüntüleri sosyal medyada yeniden gündeme geldi. Erbakan, olası bir ABD saldırısına karşı teknolojik savunma ve İsrail politikaları hakkında çarpıcı açıklamalar yaparak, “Kendimizi aldatmayalım” uyarısında bulunmuştu.

Milli Görüş Hareketi'nin kurucusu ve Türkiye'de İslami siyasetin öncüsü Merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın 2009 yılında İran'a gerçekleştirdiği bir ziyaret sırasında yaptığı konuşmanın görüntüleri, sosyal medyada yeniden gündeme geldi.

 

Söz konusu videoda Erbakan, olası bir ABD saldırısına karşı teknolojik savunma ve İsrail'e yönelik politikalar hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulunmuştu.

ABD'nin İran'ı işgal etme niyetinde olduğunu belirten Erbakan, "Nesine güveniyor? İran denizine üç beş tane Amerikan uçak gemisi getirecek, oradan füzeleri atıp Tahran'ı bombalayacak, bütün diğer merkezleri bombalayacak. Biz ne yapacağız? Efendim bizim de buna karşı gücümüz var. Kendimizi aldatmayalım." demişti.

Yorumlar

KURT

SEN ONLARI UYARIRKEN,ONLAR MEYDANI BOS BULUP,IRAK,SURIYEDE KOSE KAPMA,KATLİAMI YAPMA,KÖY BASMA,PEJAKLA IS TUTUP COLUK COCUK,KATLETME PESINDE KOSTULAR.SU AN ISRAIL VE GUDUMU ABD NIN DE YAPTIGI YANINA KALMAYACAK,O DA AKIBETINI YASAYACAK.ALLAH BELALARINI VERECEK.
