Onu bazıları hala anlayamadı! Erbakan Hoca İran’ı yıllar önce böyle uyarmış

Milli Görüş Hareketi'nin kurucusu ve Türkiye'de İslami siyasetin öncüsü Merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın 2009 yılında İran'a gerçekleştirdiği bir ziyaret sırasında yaptığı konuşmanın görüntüleri, sosyal medyada yeniden gündeme geldi.

Söz konusu videoda Erbakan, olası bir ABD saldırısına karşı teknolojik savunma ve İsrail'e yönelik politikalar hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulunmuştu.

ABD'nin İran'ı işgal etme niyetinde olduğunu belirten Erbakan, "Nesine güveniyor? İran denizine üç beş tane Amerikan uçak gemisi getirecek, oradan füzeleri atıp Tahran'ı bombalayacak, bütün diğer merkezleri bombalayacak. Biz ne yapacağız? Efendim bizim de buna karşı gücümüz var. Kendimizi aldatmayalım." demişti.