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Gündem Trump’ın sözleri Amerika’yı karıştırdı! 3 yıl içinde ABD diye bir ülke kalmayacak
Gündem

Trump’ın sözleri Amerika’yı karıştırdı! 3 yıl içinde ABD diye bir ülke kalmayacak

Eski ABD Başkanı Donald Trump, verdiği bir röportajda önümüzdeki 3 yıl içerisinde ABD diye bir ülkenin kalmayacağını öne sürdü. Trump, ülkenin hiç olmadığı kadar raydan çıktığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-09-17 11:46:00 -
Trump’ın sözleri Amerika’yı karıştırdı! 3 yıl içinde ABD diye bir ülke kalmayacak

Son ABD seçiminde koltuğunu Demokrat Parti adayı Joe Biden'a kaptıran eski ABD Başkanı Donald Trump'tan yine gündeme bomba gibi düşen açıklamalar geldi.

"ABD hiç olmadığı kadar raydan çıktı"

Trump önümüzdeki 3 yıl içerisinde "ABD diye bir ülkenin kalmayacağını" öne sürdü. Newsmax televizyonuna röportaj veren Trump, "ABD daha önce hiç olmadığı kadar raydan çıktı. 2022 ve 2024'te yapılacak seçimlere gittiğimizde ülkeden elimizde hiçbir şey kalmayacak" dedi.

"Tüm dünyada alay konusuyuz"

Trump konuşmasında ABD Başkanı Biden'ı da hedef aldı. Afganistan'dan çekilme sırasında yaşanılanları ve Meksika sınırındaki gelişmelere dikkat çeken Trump, "Tüm dünyada alay konusuyuz" dedi.

Röportaj sonlandırıldı

Trump'ın dikkat çeken bu sözlerinin ardından sunucu Sean Spicer röportajı sonlandırdı.

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