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Trump’ın sığınmacı sayısına sınırlandırma talebine mahkemeden onay

ABD’de Yüksek Mahkeme, Başkan Donald Trump’ın ülkeye alınan sığınmacı sayısına sınırlandırma getirilmesi yönündeki talebini onayladı.

12 Eylül 2019 Perşembe 09:20
Trump’ın sığınmacı sayısına sınırlandırma talebine mahkemeden onay

ABD’de Yüksek Mahkeme, Başkan Donald Trump’ın ülkeye alınan sığınmacı sayısına sınırlandırma getirilmesi yönündeki talebini onayladı.


ABD Yüksek Mahkemesi, Trump yönetiminin ABD-Meksika sınırındaki göçmenlerin sığınma başvurularına kısıtlama getirme isteğini onayladı. ABD hükümeti, kendi ülkelerinden kaçtıktan sonra ABD’ye gelmeden önce başka bir ülkede iltica başvurusunda bulunmamış birinin sığınma talebini kabul etmeyecek.


Trump’ın uygulamak istediği yeni düzenlemenin ABD yasalarına ve insan haklarına aykırı olduğu gerekçesiyle Kalifornia’da bir yerel mahkeme tarafından yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmişti. Başkan Trump, Orta ve Güney Amerika’daki Honduras, Guatemala ve El Salvador gibi ülkelerden ABD’ye gelen göçmenlerin ilticalarını kabul etmeyerek Meksika sınırında bekletme kararı almıştı. ABD Federal Temyiz Mahkemesi, Trump’ın iltica başvurusu yapan göçmenleri Meksika’da bekletmesinin kanuna uygun olduğuna karar verdi. Trump, Yüksek Mahkeme’nin aldığı karar sonrasında Twitter hesabından, ”Sınır ilticasında büyük bir ABD Yüksek Mahkemesi’nin kazanımı” açıklamasında bulundu.


Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard ise, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Meksika’nın sığınma talebinde bulunanlar için güvenli bir üçüncü ülke olmayı kabul etmeyeceğini açıkladı. “ABD Gümrük ve Sınır Korumayöneticilerinin açıklamaları ve baskıları karşısında Meksika, güvenli bir üçüncü ülke olmayı asla kabul etmeyecek” diyen Ebrard, bu konuda ABD tarafından yapılan hiçbir siyasi baskıyı kabul etmeyeceklerini söyledi.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 09:20
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