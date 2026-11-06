Trump'ın kararı İsrail'i sarstı! Herzog'dan olay itiraf: Beni yıldırım çarpmışa çevirdi!

ABD Başkanı Donald Trump'ın işgalci İsrail'e sağlanan milyarlarca dolarlık mali desteği durdurma yönündeki açıklaması, Tel Aviv'de tartışılmaya devam ediyor.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, ABD'nin 4 milyar dolarlık yardım kararına ilişkin yaptığı değerlendirmede, gelişmeden önceden haberdar olmadığını belirterek yaşadığı şaşkınlığı dile getirdi.

HERZOG'DAN DİKKAT ÇEKEN İTİRAF

The Times of Israel gazetesinin aktardığına göre Herzog, İsrail'deki muhalefet partisi Yashar'ın heyetiyle gerçekleştirdiği istişare toplantısında ABD ile ilişkileri değerlendirdi.

Washington yönetiminin mali desteği kesme kararından duyduğu rahatsızlığı gizlemeyen Herzog, şu ifadeleri kullandı:

"Amerikan yardımının kesilmesi konusu beni son derece endişelendiriyor. Hem de çok."

"BENİ ADETA YILDIRIM ÇARPMIŞA ÇEVİRDİ"

Trump'ın 3 Kasım'da açıkladığı kararı önceden bilmediğini kaydeden Herzog, gelişmenin kendisinde yarattığı etkiyi şu sözlerle anlattı:

"Bu durum beni adeta yıldırım çarpmışa çevirdi."

Herzog, ABD ile ilişkilerin korunmasının önemine işaret ederek İsrail'de yeni bir hükümet kurulması gerektiğini, ülkenin yeniden seçime sürüklenmemesinin Washington ile ilişkiler açısından önemli olduğunu vurguladı.

TRUMP: ARTIK İSRAİL'E PARA VERMEYECEĞİZ

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'da yaptığı açıklamada İsrail'e yönelik 4 milyar dolarlık yardımın durdurulacağını duyurmuştu.

Yıl sonuna kadar söz konusu yardımın kesilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını aktaran Trump, dikkat çeken açıklamasında şu ifadeyi kullanmıştı:

"Artık İsrail'e para vermeyeceğiz."

İSRAİL ORDUSUNDA DA ŞAŞKINLIK

Trump'ın açıklaması yalnızca İsrail'in siyasi yönetiminde değil, askerî çevrelerinde de yankı buldu.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, ABD'de ara seçimlerin gerçekleştirildiği gün açıklanan karar, İsrail Savunma Bakanlığı ve ordu yönetiminde şaşkınlığa neden oldu.

ABD'nin uzun yıllardır İsrail'e sağladığı mali ve askerî desteğin geleceğine ilişkin tartışmalar, Trump'ın son açıklamasıyla yeniden gündeme taşındı.