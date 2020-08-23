Trump'ın istemediği tasarı ABD Temsilciler Meclisi'nden kabul edildi
ABD'de Başkan Donald Trump'ın karşı çıktığı posta yoluyla oy kullanma yöntemi için Temsilciler Meclisi 25 milyar dolar bütçe ayırdı.
Büyük çoğunluğu Demokrat 257 vekilin evet oyu vermesiyle tartışmalı posta tasarısı ABD Temsilciler Meclisi tarafından onaylandı. Tasarıya 150 Cumhuriyetçi vekil hayır oyu verdi.
Demokrat Partili Meclis Başkanı Demokrat Nancy Pelosi, tasarının amacını, ABD yapılacak Başkanlık seçimlerinde oyların güvenle ulaşması ve sayılması için olduğunu savundu. ABD Posta Servisi'ne (USPS) 25 milyar dolarlık bir kaynak ayrıldı.
Trump veto edeceğini açıklamıştı
Demokrat vekiller koronavirüs nedeniyle insanların posta yolunu tercih edeceklerini savunuyor. Cumhuriyetçilerin ağırlıkta olduğu Senatoda posta tasarısının reddedilmesine kesin gözüyle bakılıyor.
ABD Başkanı Donald Trump, posta tasarısı gibi bir tasarının önüne gelmesi durumunda imza atmayacağını günler öncesinden açıklamıştı. Trump posta yoluyla oy kullanmanın güvenli bir yol olmadığını savunuyor.