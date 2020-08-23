  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Trump'ın istemediği tasarı ABD Temsilciler Meclisi'nden kabul edildi
Dünya

Trump'ın istemediği tasarı ABD Temsilciler Meclisi'nden kabul edildi

ABD'de Başkan Donald Trump'ın karşı çıktığı posta yoluyla oy kullanma yöntemi için Temsilciler Meclisi 25 milyar dolar bütçe ayırdı.

Yeniakit Publisher
2020-08-23 03:30:00 -
Trump'ın istemediği tasarı ABD Temsilciler Meclisi'nden kabul edildi

Büyük çoğunluğu Demokrat 257 vekilin evet oyu vermesiyle tartışmalı posta tasarısı ABD Temsilciler Meclisi tarafından onaylandı. Tasarıya 150 Cumhuriyetçi vekil hayır oyu verdi.

Demokrat Partili Meclis Başkanı Demokrat Nancy Pelosi, tasarının amacını, ABD yapılacak Başkanlık seçimlerinde oyların güvenle ulaşması ve sayılması için olduğunu savundu. ABD Posta Servisi'ne (USPS) 25 milyar dolarlık bir kaynak ayrıldı.

Trump veto edeceğini açıklamıştı

Demokrat vekiller koronavirüs nedeniyle insanların posta yolunu tercih edeceklerini savunuyor. Cumhuriyetçilerin ağırlıkta olduğu Senatoda posta tasarısının reddedilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, posta tasarısı gibi bir tasarının önüne gelmesi durumunda imza atmayacağını günler öncesinden açıklamıştı. Trump posta yoluyla oy kullanmanın güvenli bir yol olmadığını savunuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Karadeniz’de bulunan doğal gazı kimin çıkaracağı belli oldu
Gündem

Karadeniz’de bulunan doğal gazı kimin çıkaracağı belli oldu

Karadeniz’de keşfedilen 320 milyar metreküp doğal gazı çıkaracak firma belli oldu. Doğal gazın yerli imkanlarla mı yoksa yabancı ortaklarla ..
Ne altın, ne dolar yatırımcıların yeni gözdesi!
Ekonomi

Ne altın, ne dolar yatırımcıların yeni gözdesi!

Son zamanlarda altın ve dolar fiyatlarının artması yatırımcıların dikkatini çekmişti. Ama arka planda sessiz sedasız değer kazanan ‘gümüş’ y..
Bakan Dönmez açıkladı! İki ismi tehdit ettiler
Gündem

Bakan Dönmez açıkladı! İki ismi tehdit ettiler

Karadeniz'de doğalgaz bulunmasının detaylarını anlatan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sondaj gemilerinde görev yapan 2 Avrup..
Satılık 2014 model Dacia Dokker
Satılık 2014 model Dacia Dokker

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı