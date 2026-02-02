Trump’ın ipleri siyonistlerin ellerinde! Şantajcıya da piyonuna da geçit verilmesin

Küçük kız çocuklarına yönelik cinsel istismardan tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan Epstein’ın belgeleriyle köşeye sıkışan Trump’ın çareyi İran’ı tehdit etmekte bulması, Gazze’de ise ateşkesi defalarca ihlal eden Netanyahu’nun katliamlarına göz yummayı sürdürmesi infiale yol açtı.

Türkiye’den ve dünyadan Ortadoğu’yu istikrarsızlaştırmaktan, kan gölüne çevirmekten bıkıp usanmayan İsrail’in emir eri ABD’ye “Dur” denmesi çağrısı yükseldi.

Dış siyaset analistleri, Trump’ın Tel Aviv’in oyuncağı hâline geldiğini belirttiler. İsrail’in Epstein belgeleriyle avucuna aldığı Trump’a mani olunmadığı takdirde Ortadoğu’nun büyük bir girdaba kapılacağı uyarısında bulundular.

“İSRAİL AZMETTİRİCİ POZİSYONUNDA”

Akit’e konuşan Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe, şunları söyledi:

“Trump ile İsrail’in politikaları uyuşmuyor. Görüyoruz ki Gazze’de, Suriye’de, İran’da fikir ayrılıkları var. İsrail, bu sorunu aşmak için hem Yahudi lobilerini hem de Epstein belgelerini kullanıyor. Bu hususta başarılı olduğunu da belirtelim. İran’la ilgili durum ortada. Tahran yönetiminin eli havada kalıyor. İran Dışişleri Bakanı, müzakere masasını işaret etmesine rağmen ABD’den tehditler peş peşe geliyor. Burada İsrail’in azmettirmesi var. Gazze de de öyle. Anlıyoruz ki İsrail, Gazze ve Suriye’yle ilgili planlarını buzdolabında tutuyor. Planlarını ya Trump görevi bırakınca ya da makamında iken tatbik edecek. Çünkü Netanyahu yönetimince Gazze’de ateşkes esnetiliyor, zamana yayılıyor. Uygulanmayan kararları, ihlalleri müşahede ediyoruz. Bir nevi o yönetimince oyalama taktiği güdülüyor. Trump gidince, Demokratlar idareyi ele geçirince ne olacağını bilmiyoruz. Yani Gazze’yi işgal etmeyi kafasına koyan, Suriye’yi de parçalamak için çırpınan İsrail neden geri adım atsın? İran’da ise istisnai durumla karşı karşıyayız. Burada İsrail, ABD’yi azmettirme gayretinde. Bu, bir deneme. Muhtemel ki İsrail, Epstein belgelerini kullanarak Trump’ı İran’ı hedef almaya itiyor. Yine kasım ayında senato seçimleri yapılacak. O seçimlerde Trump çoğunluğu yitirir, muhalefet kuvvetlenirse bambaşka fotoğraf belirir. Trump’ın eli zayıflar. Trump, sıkıntılı konuma girer. Belki de Trump’ın dokunulmazlığı, yargılanması hususunda kartından yararlanılarak ABD’nin İsrail’in lehine hamleler yapmaya sevk edilme ihtimali doğar.”

Gökçe, “Dünya tedirgin. Türkiye de öyle. O nedenle bölgede gerilimin dinmesini umuyoruz. İran’a müdahale yapılmaması, İsrail’in emellerine uygun adım atılmamasını temenni ediyoruz. Çıkacak savaşın, akacak kanın önlenmesini diliyoruz” diye ekledi.